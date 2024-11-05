В честь 25-летия Союзного государства Мариинский театр дебютирует в Минске с музыкальной драмой

Сохранять и продвигать духовно-нравственные традиции, близкие славянским народам. В честь 25-летия Союзного государства Мариинка дебютирует в Минске с музыкальной драмой. 8 декабря на сцене белорусского Большого развернется стрелецкий бунт 1682 года. "Хованщина" больше чем просто опера. Это тема неиссякаемого источника терзаний и попытки подняться с колен. "Народная исповедь" станет кульминацией торжественного вечера в Большом, рассказал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Значимо, что в день 25-летия Союзного договора на сцене прославленного Большого театра Республики Беларусь маэстро Гергиев, народный артист России, Герой труда России, человек, которого знает весь мир, вместе с прославленным, ярким коллективом Мариинского театра представит спектакль "Хованщина" публике в театре и телезрителям, потому что будет организована прямая телетрансляция спектакля. Это событие в рамках культурной программы празднования 25-летия Союзного государства. Мы все ждем приезда Валерия Михайловича Гергиева. Я знаю, как с особым чувством восприняли это известие представители музыкальной, культурной общественности Беларуси, поэтому такое знаковое событие тоже как подтверждение неразрывных культурных традиций Беларуси и России", - заявил Дмитрий Мезенцев.