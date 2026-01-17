Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В главных ролях легендарные "Хорошки": в новой программе ансамбль представил Масленицу

Театрализованное полотно представил Белорусский государственный хореографический ансамбль "Хорошки". Программа "Масленка" вышла на подмостках Национального академического Купаловского театра. Премьера создавалась с весны.

В главных ролях легендарные "Хорошки". Хореографический бренд снова сделал нужное количество притопов и создал театральное полотно. Что-то необычное, с народными мотивами. Обновили декорации и костюмы. Такого вы еще не видели. На сцене - золото национальных па. Ансамбль "Хорошки" вновь открыл занавес в Купаловском театре. На академические подмостки виртуозы вышли с новой концертной программой. Несколько месяцев в репетиционных залах - и теперь пришло время на бис.

Евгения Соколикова, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки"

Евгения Соколикова, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки": "Я в октябре вышла, и сразу Ирина Анатольевна меня ввела в новую программу. Очень много интересных номеров. Я очень люблю игровые номера. Они там будут, я в них задействована. Ну и новые костюмы. Это все очень волнительно".

Над созданием программы работали большой командой. Более 30 академиков-виртуозов, готовых раскрывать Масленицу с белорусским напевом. В единую симфонию слились музыка, хореография, народный колорит и в костюмах. К слову, авторское не только в движениях, но и звучании. Специально для концертной программы композитор Владимир Гинько написал музыку.

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки"

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки": "Наш художественный руководитель, заслуженная артистка России Ирина Анатольевна Грушова провела большую творческую работу. Подготовка велась активно в течение всего 2025 года. Был изучен обширный фольклорный материал о том, как данный праздник отмечался среди славянских народов, в частности, в Беларуси. Опираясь на этот опыт и информацию, мы успешно реализовали данную программу".

Программа состоит из композиций, основанных на народных традициях празднования Масленицы и Масленой недели в разных регионах Беларуси. Такой авторский взгляд на театрализацию предложила художественный руководитель ансамбля Ирина Грушова.

Ирина Грушова, автор программы "Масленка", художественный руководитель ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси

Ирина Грушова, автор программы "Масленка", художественный руководитель ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси: "Как любой художник, я редко бываю полностью довольна результатом: всегда кажется, что здесь или там нужно было сделать иначе. Творческий человек всегда критичен к своей работе. Предела совершенству нет, но, учитывая сжатые сроки, обстоятельства, наши материальные и физические возможности, я считаю, что мы справились".

В планах академиков-виртуозов представить премьеру на областных сценах.

