3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
В главных ролях легендарные "Хорошки": в новой программе ансамбль представил Масленицу
Театрализованное полотно представил Белорусский государственный хореографический ансамбль "Хорошки". Программа "Масленка" вышла на подмостках Национального академического Купаловского театра. Премьера создавалась с весны.
В главных ролях легендарные "Хорошки". Хореографический бренд снова сделал нужное количество притопов и создал театральное полотно. Что-то необычное, с народными мотивами. Обновили декорации и костюмы. Такого вы еще не видели. На сцене - золото национальных па. Ансамбль "Хорошки" вновь открыл занавес в Купаловском театре. На академические подмостки виртуозы вышли с новой концертной программой. Несколько месяцев в репетиционных залах - и теперь пришло время на бис.
Евгения Соколикова, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки": "Я в октябре вышла, и сразу Ирина Анатольевна меня ввела в новую программу. Очень много интересных номеров. Я очень люблю игровые номера. Они там будут, я в них задействована. Ну и новые костюмы. Это все очень волнительно".
Над созданием программы работали большой командой. Более 30 академиков-виртуозов, готовых раскрывать Масленицу с белорусским напевом. В единую симфонию слились музыка, хореография, народный колорит и в костюмах. К слову, авторское не только в движениях, но и звучании. Специально для концертной программы композитор Владимир Гинько написал музыку.
Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки": "Наш художественный руководитель, заслуженная артистка России Ирина Анатольевна Грушова провела большую творческую работу. Подготовка велась активно в течение всего 2025 года. Был изучен обширный фольклорный материал о том, как данный праздник отмечался среди славянских народов, в частности, в Беларуси. Опираясь на этот опыт и информацию, мы успешно реализовали данную программу".
Программа состоит из композиций, основанных на народных традициях празднования Масленицы и Масленой недели в разных регионах Беларуси. Такой авторский взгляд на театрализацию предложила художественный руководитель ансамбля Ирина Грушова.
Ирина Грушова, автор программы "Масленка", художественный руководитель ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси: "Как любой художник, я редко бываю полностью довольна результатом: всегда кажется, что здесь или там нужно было сделать иначе. Творческий человек всегда критичен к своей работе. Предела совершенству нет, но, учитывая сжатые сроки, обстоятельства, наши материальные и физические возможности, я считаю, что мы справились".
В планах академиков-виртуозов представить премьеру на областных сценах.