В главных ролях легендарные "Хорошки": в новой программе ансамбль представил Масленицу

Театрализованное полотно представил Белорусский государственный хореографический ансамбль "Хорошки". Программа "Масленка" вышла на подмостках Национального академического Купаловского театра. Премьера создавалась с весны.

В главных ролях легендарные "Хорошки". Хореографический бренд снова сделал нужное количество притопов и создал театральное полотно. Что-то необычное, с народными мотивами. Обновили декорации и костюмы. Такого вы еще не видели. На сцене - золото национальных па. Ансамбль "Хорошки" вновь открыл занавес в Купаловском театре. На академические подмостки виртуозы вышли с новой концертной программой. Несколько месяцев в репетиционных залах - и теперь пришло время на бис.

Евгения Соколикова, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719b3f91-1982-4ddb-8753-6b6ab540e144/conversions/3103dff5-6296-4301-bc86-1ee5ad413d23-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719b3f91-1982-4ddb-8753-6b6ab540e144/conversions/3103dff5-6296-4301-bc86-1ee5ad413d23-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719b3f91-1982-4ddb-8753-6b6ab540e144/conversions/3103dff5-6296-4301-bc86-1ee5ad413d23-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/719b3f91-1982-4ddb-8753-6b6ab540e144/conversions/3103dff5-6296-4301-bc86-1ee5ad413d23-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгения Соколикова, артистка балета Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки": "Я в октябре вышла, и сразу Ирина Анатольевна меня ввела в новую программу. Очень много интересных номеров. Я очень люблю игровые номера. Они там будут, я в них задействована. Ну и новые костюмы. Это все очень волнительно".

Над созданием программы работали большой командой. Более 30 академиков-виртуозов, готовых раскрывать Масленицу с белорусским напевом. В единую симфонию слились музыка, хореография, народный колорит и в костюмах. К слову, авторское не только в движениях, но и звучании. Специально для концертной программы композитор Владимир Гинько написал музыку.

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b43b628-138a-4585-a6e9-66cdad06520e/conversions/982f460c-10e8-4ad0-a23c-6b4ab761ddd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b43b628-138a-4585-a6e9-66cdad06520e/conversions/982f460c-10e8-4ad0-a23c-6b4ab761ddd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b43b628-138a-4585-a6e9-66cdad06520e/conversions/982f460c-10e8-4ad0-a23c-6b4ab761ddd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b43b628-138a-4585-a6e9-66cdad06520e/conversions/982f460c-10e8-4ad0-a23c-6b4ab761ddd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Абдул, директор ансамбля "Хорошки": "Наш художественный руководитель, заслуженная артистка России Ирина Анатольевна Грушова провела большую творческую работу. Подготовка велась активно в течение всего 2025 года. Был изучен обширный фольклорный материал о том, как данный праздник отмечался среди славянских народов, в частности, в Беларуси. Опираясь на этот опыт и информацию, мы успешно реализовали данную программу".

Программа состоит из композиций, основанных на народных традициях празднования Масленицы и Масленой недели в разных регионах Беларуси. Такой авторский взгляд на театрализацию предложила художественный руководитель ансамбля Ирина Грушова.

Ирина Грушова, автор программы "Масленка", художественный руководитель ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18870986-ebb3-414f-9623-5d63bed5d721/conversions/3043ecf5-64b6-4390-a1c2-b36b4e98fd29-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18870986-ebb3-414f-9623-5d63bed5d721/conversions/3043ecf5-64b6-4390-a1c2-b36b4e98fd29-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18870986-ebb3-414f-9623-5d63bed5d721/conversions/3043ecf5-64b6-4390-a1c2-b36b4e98fd29-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18870986-ebb3-414f-9623-5d63bed5d721/conversions/3043ecf5-64b6-4390-a1c2-b36b4e98fd29-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ирина Грушова, автор программы "Масленка", художественный руководитель ансамбля "Хорошки", заслуженная артистка Беларуси: "Как любой художник, я редко бываю полностью довольна результатом: всегда кажется, что здесь или там нужно было сделать иначе. Творческий человек всегда критичен к своей работе. Предела совершенству нет, но, учитывая сжатые сроки, обстоятельства, наши материальные и физические возможности, я считаю, что мы справились".