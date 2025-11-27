3.71 BYN
В Гродно стартовал региональный отбор на конкурсы "Славянского базара"
В Гродно стартовал региональный отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Город над Неманом стал третьим в череде прослушиваний.
Жюри оценивает выступления 25 юных исполнителей и 20 взрослых вокалистов. Каждый из них подготовил две конкурсные композиции на одном из славянских языков и мировой хит на иностранном.
Светлана Авдеева, начальник отдела Центра культуры "Витебск" дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"На "Славянском базаре" уже недостаточно просто петь круто. Нужно иметь другие какие-то фишки и обладать чумовой энергетикой, артистизмом, харизмой, стрессоустойчивостью, что тоже немаловажно. Мы ищем такого исполнителя. Наша задача - найти".
По итогам отбора в Гродно жюри определит пять лучших исполнителей. Они продолжат борьбу за право представить область на национальном этапе.
28 ноября прослушивание пройдет в Барановичах - там выступят вокалисты Брестской области.