В Гродно стартовал региональный отбор на конкурсы "Славянского базара"

В Гродно стартовал региональный отбор на конкурсы фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Город над Неманом стал третьим в череде прослушиваний.

Жюри оценивает выступления 25 юных исполнителей и 20 взрослых вокалистов. Каждый из них подготовил две конкурсные композиции на одном из славянских языков и мировой хит на иностранном.

Светлана Авдеева, начальник отдела Центра культуры "Витебск" дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"На "Славянском базаре" уже недостаточно просто петь круто. Нужно иметь другие какие-то фишки и обладать чумовой энергетикой, артистизмом, харизмой, стрессоустойчивостью, что тоже немаловажно. Мы ищем такого исполнителя. Наша задача - найти".

По итогам отбора в Гродно жюри определит пять лучших исполнителей. Они продолжат борьбу за право представить область на национальном этапе.