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В Гродно завершился первый день кастинга на талант-шоу "Фактор.by"
"Фактор.by" выключил софиты. Позади первый день прослушивания на талант-шоу.
Пятый сезон стартовал в Гродно. Эхо претендентов на встречу с миллионом глаз звучало в одноименном гастробаре. 5 часов душещипательных припевов и откровений.
Выйти из зоны комфорта успели полсотни участников. Слесарь, директоры частных фирм, учителя, электрики, военнослужащие и даже музыкальные критики в отгуле ради мечты. В пример - суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор в Беларуси" уже сегодня в статусе представителя Беларуси на конкурсе "Интервидение".
Вострить слух на обнаружение того самого команда "Фактор.by" продолжит и завтра. Место встречи то же - улица Мостовая, 31. Пройти регистрацию можно прямо на месте уже с полудня.