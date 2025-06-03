В Гродно завершился первый день кастинга на талант-шоу "Фактор.by"

"Фактор.by" выключил софиты. Позади первый день прослушивания на талант-шоу.

Пятый сезон стартовал в Гродно. Эхо претендентов на встречу с миллионом глаз звучало в одноименном гастробаре. 5 часов душещипательных припевов и откровений.

Выйти из зоны комфорта успели полсотни участников. Слесарь, директоры частных фирм, учителя, электрики, военнослужащие и даже музыкальные критики в отгуле ради мечты. В пример - суперфиналистка талант-шоу "Х-Фактор в Беларуси" уже сегодня в статусе представителя Беларуси на конкурсе "Интервидение".