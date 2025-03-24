В Купаловском выбирают культурную столицу Беларуси 2026 года. Какие города среди претендентов

Какой из городов в следующем году будет нести статус культурной столицы Беларуси, в эти минуты решает профильное министерство. В Купаловском театре на итоговое обсуждение собрали коллегию. В первую очередь хочется рассказать, какие города, кто вообще претендует на звание культурной столицы Беларуси уже в следующем году.

На легендарной сцене Купаловского театра Мозырь презентует свои таланты, свои возможности, рассказывает о своей истории. Уже были Поставы. Выхода своего на сцену ожидают Солигорск, Осиповичи и Волковыск.





Вообще статус культурной столицы Беларуси дается с 2010 года. Конечно, самое важное, чтобы в этих городах мы раскрывали какой-то даже туристический потенциал, больше приезжало белорусов узнавать культуру этих городов. Нет городов Брестской области. Все потому, что культурная столица Беларуси этого, 2025 года, Иваново. 150 мероприятий запланировано в этом городе.

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Дмитрий Шляхтин, первый замминистра культуры Беларуси: "Фаворитов нет, потому что населенные пункты, которые заявляются, интересны по-своему. И, конечно же, мы для себя всегда принимаем комплексные подходы в оценке каждого населенного пункта. Это не только наличие инфраструктуры, сети, учреждений культуры, творческих коллективов либо каких-то уже состоявшихся достижений на ниве культуры. Но мы иногда даже смотрим для себя, где можно приданием статуса "Культурная столица Беларуси" подстегнуть регион к дальнейшему развитию в сфере культуры".