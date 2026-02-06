В Минске открылась новая экспозиция БСЖ в рамках проекта "Другая глубина"

Новую экспозицию в рамках инклюзивного проекта "Другая глубина" представили в Минске в торговом центре "Столица". Белорусский союз женщин уже не в первый раз выступает в роли организатора.

Зрителям представлены работы трех талантливых спортсменов-паралимпийцев. Через язык искусства они передали не просто образы, а свое внутреннее состояние, превращая каждую линию в символ преодоления, силы и свободы.

"Каждая линия, каждый цвет, каждая фактура и форма - это состояние. Допустим, в спорте падение также отражается на картинах, и взлеты, и победы. Это все я воплотил именно на листе бумаги и на холсте акриловыми красками. Каждая картина несет вклад в спорт и также в мой внутренний мир", - рассказал паралимпиец Андрей Бабинский.