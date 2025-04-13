В Минске продолжается серия концертов-реквиемов "Каждый третий"

Тема отношения белорусов к местам боевой и воинской славы говорит о многом. Мы помним своих героев и то, какой ценой далось мирное небо. К слову, совсем скоро отметим 80-летие Великой Победы. А пока вспоминаем каждого третьего, кто не дожил до наших дней, через, наверное, один из самых сильных проектов, посвященных подвигу советского народа.

Будоражащей реалистичности добились создатели концерта-реквиема "Каждый третий". Проект, который посвящен подвигу советского народа. Великую Отечественную войну выиграл патриотизм. И как бы ни было парадоксально, но именно тот страшный опыт учит сегодня любить Родину. О каждом третьем говорят все площадки Дворца Республики. Это не только концерт, но и тематические выставочные проекты. Говорящие цифры и факты и, конечно, пронзительная музыка для зрителей со всей страны.

Накануне состоялся 8-й концерт для жителей Гомельской области. И не последний. 14 апреля будет еще один дополнительный показ.



Отреставрированные кадры, снятые союзниками. Солдаты Красной Армии гордо шагают по взятому Берлину. Это советский народ отдал миллионы жизней, чтобы освободить Европу, а вместе с ней и весь мир от коричневой чумы XX века.

Мы подарили мир, а что досталось нам взамен? Разрушенные города, сожженные деревни, голод, холод и выцветшие фото.

Генеральная прокуратора Беларуси ведет счет каждой человеческой жизни. Но языка цифр недостаточно. Все органы чувств кричат: "Помнить".

Способ не забывать - проживать. Площадкой для паломничества всей страны стал Дворец Республики. Сюда ведут все дороги.

6 выставочных проектов как зеркало времени. Лейтмотив держит Музей истории Великой Отечественной войны. Вот он, расплавленный металл из Брестской крепости. Метафора к тому, что сделали фашисты с целой страной. А это судьбы, сложенные в треугольник. Такие ждали в каждом доме.

"Меня лично тронуло одно письмо Александра Клышки. Он ушел на фронт. Семья жила на Немиге. Он с ними переписывался. В какой-то момент переписка обрывается. Письма не доходят по адресу. Ни жены, ни детей нет. Он только в декабре 1946-го возвращается в Минск. Бежит на Немигу, не может найти этот дом, на улице судорожно спрашивает, где же живут Клышки. Какие-то девчонки идут навстречу, подростки. Папочка, говорит, это же мы…", - рассказал Василий Матвеев, первый заместитель гендиректора БЕЛТА.

А это уже запах жизни. "Хлеб фашистских концлагерей", ржевский, сталинградский, блокадный. Рецептуру современники добывали из архивных документов, технологию производства диктовали ветераны.

"Фактически сопротивление оказывала каждая семья, каждая женщина, которая спасала раненых, помогала партизанам. Такого масштаба антигитлеровского сопротивления врагу, как у нас в Беларуси, не было ни в одной стране мире", - рассказал Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

По ГОСТу выбирали и площадку. Проект технически сложный. Нужен был зал, который сможет принять 2500 гостей и сцена, в которой поместится вся машинерия проекта, эксклюзивного для Беларуси.

Каждое музыкальное прочтение, чтобы услышали. И зал слышит.

Мама, мамочка скажи, разве в деток стрелять можно?

Масштабы той катастрофы для нашей страны сложно переоценить. За годы оккупации гитлеровцы провели свыше 140 карательных операций. Создавали лагеря смерти. Отнимали жизни не только у взрослых, но и у детей. Беларусь более чем какая-нибудь другая страна Европы пострадала от этой войны.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси: Каждый третий – погибший. Это до сих пор сказывается на демографической ситуации в стране. Эти волны нерожденных поколений мы ощущаем до сих пор. Это факт, когда кто-то пытался лишить права на жизнь целый народ.

Придумать доступную форму без пафоса и бравады - задача не из простых. Сколько снято, сделано и спето на тему войны. Создатели пошли другим путем - сделали искусственное дыхание для истории и вписали в контекст слова и музыку авторов и композиторов-современников.

Разделить эти эмоции смогут и наши братья - те, с кем плечо к плечу приближали Великую Победу. Концерт-реквием осенью отправится в Москву. Историю "Каждого третьего" расскажут на сцене Кремлевского Дворца.