В Минске проходит городской этап проекта "Я патриот своей страны"

"Я патриот своей страны" - один из пазлов республиканского культурно-образовательного проекта "Поезд памяти" стартовал в Минске.

Масштабный проект приурочен к 80-летию Великой Победы. 25 марта финалисты городского этапа презентуют свои визитные карточки.

Городской этап проходит во Дворце детей и молодежи. Свои визитные карточки подготовили 30 десятиклассников. Это юные патриоты, которые отличились достижениями в науке, образовании, спорте и волонтерской деятельности.

Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:

"Это очень знаковое событие для образования города Минска. Действительно здесь самые мотивированные дети, у которых есть свое мировоззрение. Это те ребята, для которых слово "патриот" - не просто слово. Они в свои 15-16 лет доказывают, как нужно приносить пользу".

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Помимо визитных карточек у каждого в конкурсном досье находится портфолио свершений и эссе на тему "80 мирных лет".