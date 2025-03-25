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В Минске проходит городской этап проекта "Я патриот своей страны"
"Я патриот своей страны" - один из пазлов республиканского культурно-образовательного проекта "Поезд памяти" стартовал в Минске.
Масштабный проект приурочен к 80-летию Великой Победы. 25 марта финалисты городского этапа презентуют свои визитные карточки.
Городской этап проходит во Дворце детей и молодежи. Свои визитные карточки подготовили 30 десятиклассников. Это юные патриоты, которые отличились достижениями в науке, образовании, спорте и волонтерской деятельности.
Людмила Борисенко, первый зампредседателя комитета по образованию Мингорисполкома:
"Это очень знаковое событие для образования города Минска. Действительно здесь самые мотивированные дети, у которых есть свое мировоззрение. Это те ребята, для которых слово "патриот" - не просто слово. Они в свои 15-16 лет доказывают, как нужно приносить пользу".
Помимо визитных карточек у каждого в конкурсном досье находится портфолио свершений и эссе на тему "80 мирных лет".
15 лауреатов представят Минск на республиканском этапе. Финал конкурса пройдет в апреле. Конкуренция высокая, но и награда особенная. Победители отправятся в путешествие на "Поезде памяти". В этом году все патриотические маршруты посвящены 80-летию Великой Победы.