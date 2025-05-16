В Минске прошел IV Международный форум исследователей белорусской сказки и мифологии

В этом году к инициативе присоединились фольклористы из Беларуси, России, Эстонии, Словакии, Абхазии и Китая. В рамках форума был организован детский конкурс исполнителей белорусской сказки. Участие приняли более 50 человек. Победители конкурса смогут услышать себя на канале "Культура" в программе "ДНК". Знакомство с участниками и победителями в эфирах белорусского радио начнется с 19 мая.