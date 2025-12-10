В Минске прошел региональный отбор на конкурсы "Славянского базара"

Продолжается поиск талантливых, которые споют за Беларусь на "Славянском базаре в Витебске". Фестиваль искусств пройдет в 35-й раз, в его рамках и детский музыкальный конкурс, и конкурс исполнителей эстрадной песни.

10 декабря - финальный день первого этапа отбора - региональный кастинг. Аккорд-точку ставят в Минске.

Минский городской дворец культуры принял прослушивание сначала детей. Юные белорусы создали ажиотаж: более 30 вокалистов боролись за возможность попасть в следующий тур. От столицы, как и от каждой области, 5 вакантных мест. Судейская коллегия провела и собеседование с молодыми артистами. Знают ли победителей конкурса прошлых лет и владеют ли игрой на инструментах.

Роман Козырев, художественный руководитель БГА "Песняры":

"Я хотел бы услышать больше смысла в песнях, больше работы над каким-то общим образом, чтобы он был цельный. Потому что если от детей требовать эту цельность достаточно рано, то для взрослых это уже самое то. И мне кажется, мы уже от взрослых больше будем сейчас требовать. Не больше умиляться, как над детьми, а вот от взрослых уже сейчас потребуем чего-то более профессионального".

"Я посмотрел, наметил каких-то ребят для участия в проекте "Фактор.by", который начнется совсем скоро. Я здесь, на самом деле, не журил, а просто получал удовольствие и делал какие-то пометочки на полях, - прокомментировал Сергей Минский, директор "Первой продюсерской компании". - Были дети, которым, наверное, еще рано именно на таком вот большом конкурсе участвовать. А так, в целом, все талантливые, каждый по-своему. И в каждом можно было найти какие-то плюсики. Я находил, помечал".