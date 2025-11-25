В Минске прошли финальные прослушивания радиоконкурса "Маладыя таленты Беларуси"

В Доме радио состоялись финальные прослушивания радиоконкурса "Маладыя таленты Беларуси". Под аккомпанемент Симфонического оркестра Белтелерадиокомании выступили ребята в старшей возрастной категории от 16 до 18 лет.

В финальный день на импровизированной площадке выступили конкурсанты в 4 номинациях: фортепиано, народные, струнно-смычковые и ударные инструменты, а также духовые. Старт очным прослушиваниям был дан 27 октября.