В Минске состоится премьерный показ дилогии о геноциде белорусского народа

В рамках республиканской акции "Это должен видеть каждый белорус" в Минске покажут дилогию о геноциде белорусского народа. Национальная киностудия "Беларусьфильм" совместно с Генпрокуратурой представят два документальных фильма: "Лагеря смерти" и "Сожженные деревни".

Воссоздать историческую правду помогли уникальные хроники, документы, а также материалы расследования о геноциде во времена Великой Отечественной.

Работа над дилогией велась два года. Премьерный показ киноленты пройдет в четверг, 17 апреля, во всех областных кинотеатрах страны.