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В Минске состоится премьерный показ дилогии о геноциде белорусского народа
В рамках республиканской акции "Это должен видеть каждый белорус" в Минске покажут дилогию о геноциде белорусского народа. Национальная киностудия "Беларусьфильм" совместно с Генпрокуратурой представят два документальных фильма: "Лагеря смерти" и "Сожженные деревни".
Воссоздать историческую правду помогли уникальные хроники, документы, а также материалы расследования о геноциде во времена Великой Отечественной.
Работа над дилогией велась два года. Премьерный показ киноленты пройдет в четверг, 17 апреля, во всех областных кинотеатрах страны.
На этом киношествие дилогии не заканчивается. В рамках акции "Памятаць. Помнить. Remember" состоялся показ фильмов в США. На очереди Россия, Китай, Вьетнам, Сербия, Колумбия, Турция, Таджикистан, Аргентина и другие государства. В планах - перевести кинодилогию на немецкий, английский и испанский языки.