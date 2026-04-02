В Минске стартовал Международный конкурс пианистов

На несколько дней Минск стал столицей классической музыки - здесь стартовал Международный конкурс пианистов.

В Большом зале Белорусской государственной филармонии состоялось открытие Международного конкурса пианистов "Минск-2026", который проходит уже в седьмой раз. Отметим, что в этом году на почту организаторов поступило свыше сотни заявок из девяти стран мира. Это абсолютный рекорд. Однако из 104 претендентов на минскую сцену до первого тура конкурса дошли лишь 56 участников. В этом году участие в конкурсе принимают сольные исполнители в возрасте от 16 до 30 лет.

"У каждого из членов жюри есть свои предпочтения. Я хотел бы услышать талант. Потому что выучить что-то можно путем многочасовых занятий - педагогика сейчас на высоком уровне находится. Поэтому для меня талант является приоритетом при оценке", - отметил народный артист Беларуси, председатель жюри Международного конкурса пианистов "Минск-2026" Игорь Оловников.