В Минске стартует музыкально-туристический сезон. По традиции в летней афише главные символы акции - "Классика у Ратуши" и "Джазовые вечера".



В 2026 году в летнюю карту добавили локацию в Лошицком парке, где по пятницам будут проходить театральные вечера, а по субботам - молодежный проект "Формула успеха". Также на площадку возле Дворца спорта возвращается проект "Пешеходка", где уличные артисты смогут заявить о себе.



23 мая главной точкой притяжения в Минске станет "Верхний город", где зазвучит органная музыка. А во второй половине дня площадь Свободы превратится в интерактивный перфоманс "Минск губернский" с мастер-классами кузнецов и гончаров. Завершится летний музыкально-туристический сезон 26 сентября концертом "Музыка любимого города" в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.