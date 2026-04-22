В Минске стартует V Республиканский хореографический конкурс "Дэнс-конгресс"

23 апреля стартует V Республиканский хореографический конкурс "Дэнс-конгресс". Красоту танца можно увидеть в стенах Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Лучших определят в двух номинациях: "Современный танец" и "Белорусский танец". Вершить судьбу конкурсантов будет профессиональное жюри под председательством народного артиста Беларуси Юрия Трояна.