Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В Минске стартует V Республиканский хореографический конкурс "Дэнс-конгресс"

23 апреля стартует V Республиканский хореографический конкурс "Дэнс-конгресс". Красоту танца можно увидеть в стенах Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Лучших определят в двух номинациях: "Современный танец" и "Белорусский танец". Вершить судьбу конкурсантов будет профессиональное жюри под председательством народного артиста Беларуси Юрия Трояна.

В этом году количество участников составило около тысячи. Имена триумфаторов будут известны на гала-концерте победителей 25 апреля.

Разделы:

Культура

Теги:

конкурстанцы