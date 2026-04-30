В Минске в кинотеатре "Москва" состоялась премьера фильма "Одно на двоих"

В столичном кинотеатре "Москва" состоялась премьера фильма "Одно на двоих". Это живой реквием и гимн мужеству командира борта и летчика 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко.

В центре сюжета - трагические события 19 мая 2021 года. Летчики ценой собственных жизней увели от жилых домов самолет.

Первые показы прошли накануне в регионах, по просьбе зрителей, с участием актеров и съемочной группы. Среди тех, кто смотрел фильм, были военнослужащие из разных воинских частей.

На премьере в Минске были и родители погибших героев. Отец Андрея Ничипорчика, Владимир, стал главным консультантом картины. В ней же снялся и младший сын погибшего авиатора, на момент трагедии ему не было и двух лет. Режиссер Иван Павлов назвал этот фильм самым сложным в своей карьере.

Иван Павлов, режиссер фильма "Одно на двоих", 2026 г.:

"Морально тяжело было разговаривать с Владимиром Леонидовичем и Галиной Михайловной. Мне было очень тяжело говорить им: "А вспомните еще что-нибудь". Сегодня утром мы были на месте трагедии в Барановичах, возложили туда цветы. Это место осталось энергетически сильным".

Изучая материалы расследования авиакатастрофы, министр обороны Виктор Хренин во время премьеры рассказал, что у летчиков было чуть больше 50 секунд на принятие решений. Неоднократно руководитель полета отдавал команду катапультироваться, но авиаторы направили в пике, чтобы жили остальные. Не сдерживать эмоций при просмотре, призвал министр.

Андрей Лукьянович, командующий ВВС и войсками ПВО ВС Беларуси:

"Фильм не только о мужестве военных летчиков, которые не только умеют выполнять полеты, но и знают, зачем они поднимаются в воздух. Наши летчики уже удостоены самого высокого звания - это звание Героя Республики Беларусь. Награждены золотыми звездами Героев Республики Беларусь. Многие улицы в городе Барановичи, в Лиде, школы названы именами наших героев".

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"Этот фильм - это еще один памятник, который будет для них всегда".

Актерский состав подбирался не менее тщательно. Егор Чубаков признался, что со своим героем схожи даже чертами характера.

Егор Чубаков, актер, сыгравший роль Никиты Куконенко:

"Считаю, что у нас есть схожие черты характера, я надеюсь, мне удалось передать это в кадре. Тяжело было вживаться роль, познавать какие-то технические аспекты касательно самолетов, полетов. Но команда и командная работа делает свое дело".