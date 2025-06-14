В Молодечно определяют победителя Нацконкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни

В Молодечно 14 июня финальный аккорд Национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Стартовал третий тур Национального конкурса молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. В заключительном этапе на сцену выйдут 20 участников. Они прошли строгий отбор, ведь уже было два тура. А по результатам финала будет названо имя обладателя Гран-при. Напомним, что в областных отборочных турах приняли участие 145 человек. Самыми активными конкурсантами стали жители Гродненской и Минской областей.