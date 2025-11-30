3.72 BYN
В музее Мулявина новый директор и экспонаты
Новый директор в музее Владимира Мулявина. Теперь сохранять наследие песняра будет невестка дочери народного артиста СССР Анна Мулявина. Бывший банковский работник уже 15 лет живет в мулявинском ритме, растит двух правнуков Владимира Георгиевича.
Теперь ежедневно будет работать над улучшением экспозиции, которая откровенно устарела. Не хватает витрин для накопившегося фонда, к которому лично прикасался Мулявин.
Анна Мулявина, директор музея В. Г. Мулявина:
"На предложение я отреагировала, сразу сказала "да", хотя прекрасно понимаю, что это очень ответственно, что это для меня совершенно новое, потому что такого опыта работы у меня, конечно же, не было. До этого я работала в банке в сфере продаж. Но так как у нас были разговоры с мужем и не раз о том, что нужно продолжать семейную историю, было принято решение, что это в принципе как раз и есть та возможность".
Пополнилось музейное пространство и оригинальными фотографиями Владимира Мулявина.
Их доставили из Екатеринбурга съемочная группа "Первого информационного" и Марина Мулявина. Уникальные документы пролистаем 30 ноября вечером на "Беларусь 1" в "Главном эфире".