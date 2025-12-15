Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

В преддверии ВНС Президентская библиотека открывает новые страницы истории

Президентская библиотека открывает новые страницы истории. 15 декабря в Минске говорили о развитии избирательного права и формировании демократических институтов в Беларуси на протяжении столетий.

К ключевому политическому событию года в библиотеке приурочили открытие нескольких книжных выставок. Все материалы наглядно демонстрируют этапы становления и функционирования Всебелорусского народного собрания через призму деятельности главы нашего государства.

Лилия Ефимович, завсектором отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси:

"В нашем фонде хранятся все важнейшие стратегические документы, принятые по итогам Всебелорусских народных собраний. Особую ценность представляет периодическая печать - главный источник информации того времени, особенно 1996 года, когда состоялось первое ВНС. Очень ярко отражена в периодике информация о делегатах и их мнения о становлении этого института, который сегодня успешно функционирует. Очень много представлено иллюстративного материала".

Президентская библиотека - святыня печатного слова. Доступ к уникальным архивным материалам есть у каждого читателя. В фондах насчитывается более 1,5 млн документов.

Разделы:

КультураЛитератураОбщество

Теги:

ВНСПрезидентская библиотекакнижная выставка