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В РНПЦ травматологии и ортопедии презентовали книгу "Наш Президент"

Документальное издание "Наш Президент" презентовали в РНПЦ травматологии и ортопедии. С врачами, учеными и сотрудниками центра встретились авторы книги, которая уже стала заметным событием в культурной жизни страны.

Книга объединила более 200 страниц с редкими фотографиями, личными архивами и рассказами о пути главы государства. Авторы проекта поделились тем, что невозможно найти в открытых источниках: личным взглядом, опытом совместной работы и теми моментами, которые формировали образ лидера.

Презентация получилась откровенной и живой - именно такой, какой и хотели видеть ее участники.

Наш ПрезиденткнигапрезентацияРНПЦ травматологии и ортопедии