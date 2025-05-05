В РНПЦ травматологии и ортопедии презентовали книгу "Наш Президент"

Документальное издание "Наш Президент" презентовали в РНПЦ травматологии и ортопедии. С врачами, учеными и сотрудниками центра встретились авторы книги, которая уже стала заметным событием в культурной жизни страны.

Книга объединила более 200 страниц с редкими фотографиями, личными архивами и рассказами о пути главы государства. Авторы проекта поделились тем, что невозможно найти в открытых источниках: личным взглядом, опытом совместной работы и теми моментами, которые формировали образ лидера.