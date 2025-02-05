В СНГ появится новый международный кинофестиваль. С такой инициативой выступил Казахстан на заседании экспертной группы в Минске.

В обсуждении приняли участие профессионалы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. Необходимые документы готовятся для подтверждения на высшем уровне.

Предварительное название кинофорума - "Содружество". Это отражает и общую концепцию. В проекте положения отмечено, что кинофестиваль будет проводиться в целях дальнейшего развития сотрудничества государств - участников СНГ в области кинематографии, а также популяризации достижений национальных киноиндустрий.