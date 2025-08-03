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В Театре-студии киноактера продлили сезон. Август проходит под знаком комедии
Автор:Редакция news.by
Лето без антрактов. Пока столичные театры на каникулах, на проспекте Машерова, 33 - аншлаг. Театр-студия киноактера продлил 43-й сезон. Август проходит под знаком комедии.
В репертуаре легкая ирония и тонкий французский юмор. Увидим на сцене "Женщин без границ", "Ограбление в полночь", "Ох, уж эта Анна!" Также дадут премьеру текущего сезона "Дурак вашего мужа" - постановка Александра Ефремова.
Открыл афишу августа спектакль по пьесе Рэя Куни "Номер 13". Артисты - признанные мастера сцены, жанры - на любой вкус. Цель одна - поднять настроение и продлить театральное лето.
Спектакль "Смешанные чувства" по пьесе американского драматурга Ричарда Баэра закроет 9 августа 43-й театральный сезон Театра-студии киноактера.