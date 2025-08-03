В Театре-студии киноактера продлили сезон. Август проходит под знаком комедии

В репертуаре легкая ирония и тонкий французский юмор. Увидим на сцене "Женщин без границ", "Ограбление в полночь", "Ох, уж эта Анна!" Также дадут премьеру текущего сезона "Дурак вашего мужа" - постановка Александра Ефремова.