Вадим Рабчук из Бреста стал первым участником кастинга 6-го сезона "Фактор. BY"

Все больше талантов в шестом сезоне "Фактор. BY": команда популярного шоу 16 июня начала кастинг-турне, первый день прослушивания проходит в Бресте. В комплексе "Жемчуг" на улице Богданчука уже идет регистрация тех, кто поверил в свои творческие силы и готов продемонстрировать мастерство вокала перед именитой фокус-группой.

Первым, кто решился попробовать свои силы в новом сезоне, стал актер Брестского театра кукол Вадим Рабчук. Это событие организаторы назвали историческим, ведь именно с этого региона начинается большой путь проекта.

Вадим признался, что живет буквально через дорогу от места проведения кастинга, поэтому путь до площадки оказался совсем коротким. Однако решение принять участие в шоу созревало у него целых 3 года. Молодой человек не раз видел проект по телевизору, но долго не решался прийти.

"Что-то меня останавливало, но все-таки хотелось набраться опыта. По профессии я актер Брестского театра кукол, поэтому хотел получить больше сценической практики, чтобы потом прийти и показать, чему научился и на что способен", - поделился Вадим.

Вадим Рабчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22dcb751-476c-4f78-b64a-1e05f5fb89c4/conversions/b41ed76c-525e-47ed-8ae1-ead142d11b02-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22dcb751-476c-4f78-b64a-1e05f5fb89c4/conversions/b41ed76c-525e-47ed-8ae1-ead142d11b02-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22dcb751-476c-4f78-b64a-1e05f5fb89c4/conversions/b41ed76c-525e-47ed-8ae1-ead142d11b02-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/22dcb751-476c-4f78-b64a-1e05f5fb89c4/conversions/b41ed76c-525e-47ed-8ae1-ead142d11b02-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также рассказал, что к участию его фактически "подтолкнули" коллеги, которые искренне верят в его успех. По словам актера, именно их поддержка стала решающим фактором.

Перед прослушиванием участник признался, что испытывает легкое волнение. Несмотря на сценический опыт, участие в телевизионном конкурсе для него новый вызов.

Важным моментом стало и то, что у Вадима уже есть своя группа поддержки. Дома его ждут бабушка и младшая сестра. Сам он признается, что участие в проекте - это во многом и ради них. Он хочет подарить им положительные эмоции и возможность насладиться праздником творчества.