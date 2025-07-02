Валерий Шмат рассказал о предстоящих премьерах белорусских хитов

"Раскрою секрет. Если все получится и сложится по репетициям, вместо меня на сцену выйдет мой сын, который написал песню "Мы здесь и мы сами". В ней заложен такой смысл: даже если от нас отвернется весь мир, мы все равно сможем существовать. Эта песня о победах, о космосе в душе и вокруг нас. И это касается не только полета, о котором до сих пор все говорят, а о космосе в широком значении", - поделился заслуженный артист.