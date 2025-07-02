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Валерий Шмат рассказал о предстоящих премьерах белорусских хитов
Заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель арт-группы "Беларусы" Валерий Шмат в "Актуальном интервью" приоткрыл завесу тайны, какие премьеры песен прозвучат в День Независимости.
"На слова Якуба Коласа мы услышим произведение белорусского автора Павла Карузо, автора середины 20-го столетия. Еще услышим три крутые премьеры. Одна из них песня "Верным будь и Богу, и Отчизне" в исполнении молодого Стаса Верника", - рассказал он.
Кроме этого, ансамбль "Сябры" и народный артист Анатолий Ярмоленко споют "Голос родной земли", которую Валерий написал в соавторстве с Анной Селук.
"Раскрою секрет. Если все получится и сложится по репетициям, вместо меня на сцену выйдет мой сын, который написал песню "Мы здесь и мы сами". В ней заложен такой смысл: даже если от нас отвернется весь мир, мы все равно сможем существовать. Эта песня о победах, о космосе в душе и вокруг нас. И это касается не только полета, о котором до сих пор все говорят, а о космосе в широком значении", - поделился заслуженный артист.