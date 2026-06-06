3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Валерий Скорожонок отмечает 65-летие
Автор:Редакция news.by
Один из самых узнаваемых "Песняров" Валерий Скорожонок отмечает 65-летний юбилей.
Белорус родился в Вилейке. Учился на вокальном отделении училища искусств в Гродно. Несколько лет он работал солистом областной филармонии, руководил Вилейским домом культуры.
В 1998 году по приглашению Владимира Мулявина пришел в легендарный коллектив, который ненадолго возглавил после смерти Владимира Георгиевича.
Сегодня Валерий Скорожонок продолжает концертную деятельность и помогает родной деревне Замошье в Витебской области.