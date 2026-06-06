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Валерий Скорожонок отмечает 65-летие

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Один из самых узнаваемых "Песняров" Валерий Скорожонок отмечает 65-летний юбилей.

Белорус родился в Вилейке. Учился на вокальном отделении училища искусств в Гродно. Несколько лет он работал солистом областной филармонии, руководил Вилейским домом культуры.

В 1998 году по приглашению Владимира Мулявина пришел в легендарный коллектив, который ненадолго возглавил после смерти Владимира Георгиевича.

Сегодня Валерий Скорожонок продолжает концертную деятельность и помогает родной деревне Замошье в Витебской области.

Разделы:

Культура

Теги:

музыкаюбилей