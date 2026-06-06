Валерий Скорожонок отмечает 65-летие

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c403e2-f81c-4d53-9376-e0137e816566/conversions/a2035597-3bcc-467e-b996-53e9d2a0b9af-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c403e2-f81c-4d53-9376-e0137e816566/conversions/a2035597-3bcc-467e-b996-53e9d2a0b9af-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c403e2-f81c-4d53-9376-e0137e816566/conversions/a2035597-3bcc-467e-b996-53e9d2a0b9af-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d1c403e2-f81c-4d53-9376-e0137e816566/conversions/a2035597-3bcc-467e-b996-53e9d2a0b9af-xl-___webp_1920.webp 1920w

Один из самых узнаваемых "Песняров" Валерий Скорожонок отмечает 65-летний юбилей.

Белорус родился в Вилейке. Учился на вокальном отделении училища искусств в Гродно. Несколько лет он работал солистом областной филармонии, руководил Вилейским домом культуры.

В 1998 году по приглашению Владимира Мулявина пришел в легендарный коллектив, который ненадолго возглавил после смерти Владимира Георгиевича.