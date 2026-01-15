Вдохнуть жизнь в камни: как в Беларуси восстанавливают дворцовое наследие

"Белорусский Версаль" - так называют дворцовый комплекс в Ружанах. Это один из самых известных и посещаемых памятников архитектуры в Брестской области. Его история начинается в начале XVII века, когда Ружаны переходят известному белорусскому магнатскому роду Сапегам.

Ружанский дворец изначально строился как оборонительная крепость. Это было двухэтажное здание, укрепленное тремя башнями. По центру большой вестибюль, по бокам жилые комнаты, кабинеты, библиотека. Покои отличались богатым убранством с дорогими картинами и скульптурами. Под замком размещались внушительные подвалы, где хранилось оружие, продовольствие, государственные документы и казна.

Ружанский замок был важным центром политической жизни ВКЛ, где решались многие государственные вопросы, проходили приемы послов и королей. Дворец не выдержал такие исторические испытания, как междоусобицы среди шляхты и Северная война, и был разграблен. Отстроил резиденцию Александр Сапега, саксонский архитектор Беккер превратил замок в настоящий дворец с парками и оранжереями.

А потом по белорусской земле прокатилась Первая и Вторая мировые войны. Чудом уцелели главные и восточные корпуса, въездная брама и флигели. В 2007 году в старинной резиденции Сапегов начались реставрационные работы, которые продолжаются до сих пор.

"Реставрация - всегда специфическая работа, тем более с такого состояния, как главный корпус, где практически руины. Каждый элемент проектировщики воссоздавали по чертежам, проводились научные исследования, в польских архивах находили узлы деталей, которые соответствовали той эпохе, то есть очень кропотливая работа была проделана", - отметил директор управления капитального строительства Пружанского района Виталий Шипуль.

Восточный корпус практически строили с нуля. Вход для туристов туда запрещен, поскольку ведутся внутренние работы, но для съемочной группы "Первого информационного" сделали исключение - увиденное впечатляет больше, чем музейная экспозиция.

"В 2011 году и были найдена правая часть театральных лодж, а археологические раскопки 2025 года, которые проводились летом, нашли вторую часть. Данные раскопки подтвердили то, что лоджи все-таки были подковообразные, их было 14, между ними находились колонны. При проведении следующих реставрационных работ здесь также планируется многофункциональный зал", - рассказала директор Ружанского дворцового комплекса Елена Кубарко.

Планы на этот корпус грандиозные. Здесь хотят разместить музей, фондохранилище, конференц-зал, гостиницу и кафе, так рассчитывают еще больше привлечь посетителей. Впрочем, объект и так пользуется популярностью: в 2025 году во дворце побывали 42 тыс. туристов.

Коссовский замок

Реализация амбициозного проекта в Коссово включала в себя несколько этапов: реставрацию внутри и снаружи самого дворца Пусловских, создание музейной экспозиции, прокладку инженерных сетей и благоустройство территории. Финансирование велось по государственной инвестиционной программе. В итоге за 15 лет в реконструкцию вложено свыше 34 млн рублей.

Фрески в Коссовском замке максимально приближены к изображениям того периода, антикварная мебель, камины, облицованные мрамором. В XIX веке даже существовал теплый пол.

"Система отопления у Пусловских была воздушная. В подвальных помещениях в двух крыльях дворца (южном и северном) существовали печи, которые топились, и по трубам теплый воздух поднимался к полу первого и второго этажа. Таким образом, у Пусловских уже в XIX веке были теплые полы", - рассказала научный сотрудник Коссовского дворцово-паркового комплекса Лада Галкина.

Почувствовать себя жителем дворца может каждый желающий. Помимо музейной экспозиции, здесь работает гостиница и ресторан.

Дворец Булгаков в Жиличах

Булгаки не были столь влиятельны, как Сапеги, но славились как успешные предприниматели, хозяева земель, владельцы сахарных, крахмальных и спиртзаводов, мельниц и лесопилок. Поэтому дворец, который начали строить в 1823 году, должен был соответствовать амбициям своих хозяев.

"Игнатий-Казимир Булгак был предводителем дворянства Бобруйского уезда и почетным смотрителем училищ. На его средства было открыто первое уездное училище в Бобруйске, то есть он активно жертвовал деньги и недвижимость на нужды образования", - рассказала научный сотрудник Жиличского исторического комплекса-музея Екатерина Заренок.

Лепнина, мелкая скульптурная пластика, росписи, позолота, зеркала, декоративная обивка - каждая комната декорирована индивидуально.

Факт Жилищный дворцово-парковый ансамбль действительно один из самых сохранившихся дворцово-парковых ансамблей на территории Беларуси.

Настоящие ценители искусства отличат оригинал от копии, но современным реставраторам нужно отдать должное - отдельные предметы XIX века воссоздавали исключительно по архивным снимкам.

Дворец был центром общественной жизни уезда. Здесь регулярно проводили приемы, танцы, торжества и семейные праздники. Сегодня жилища остаются местом притяжения туристов: здесь устраивают тематические встречи, выставки и даже организуют балы.

"На сегодняшний день этот дворцово-парковый ансамбль действительно является знаковым объектом для области. Для нас самое главное, что работает экономика, которая тоже дает положительный эффект. Например, сегодня доходы от туристической деятельности на этом объекте в два раза превышают расходы бюджета", - заявил председатель Бобруйского межрайонного Комитета госконтроля Вячеслав Комиссаров.

Особая гордость поместья - оранжерея. Сооружение проектировали в Варшаве по особому заказу. Здесь выращивали экзотические тропические растения, пальмы, кипарисы, лимонные, апельсиновые и персиковые деревья. А еще ананасы, которые, как говорят, даже сдавали на прокат тем, кто хотел удивить своих гостей. По старинным фото и архивным источникам оранжерею восстановили, подключились и специалисты из Академии наук.

Беларусь - страна с поистине богатым историко-культурным наследием. В стране множество архитектурных, исторических и культурных памятников. Несмотря на многочисленные войны, которые прокатились по земле, белорусам удалось сберечь уникальные артефакты, некоторые удалось воссоздать практически с нуля.