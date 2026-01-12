Владимир Николаев рассказал, что не нравилось Мулявину в мотиве песни "Вологда"

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae4846f7-325c-4462-b249-2788306f8d48/conversions/81d9a001-0982-4074-8964-6ce4c818d026-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae4846f7-325c-4462-b249-2788306f8d48/conversions/81d9a001-0982-4074-8964-6ce4c818d026-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae4846f7-325c-4462-b249-2788306f8d48/conversions/81d9a001-0982-4074-8964-6ce4c818d026-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ae4846f7-325c-4462-b249-2788306f8d48/conversions/81d9a001-0982-4074-8964-6ce4c818d026-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Песня у нас получилась странная... Так начал свой рассказ о создании песни "Вологда" музыкант ВИА "Песняры" (1972-1980 гг.) Владимир Николаев.

Факт Сейчас она является одной из самых прослушиваемых на одном из видеоресурсов, где собралось почти 40 млн прослушиваний.

"Для нас это большое удивление. Никто бы из моих коллег никогда в жизни не обратил внимания на незнакомую песню "Вологда" с этим названием", - отметил музыкант. Однако Владимир Николаев сделал аранжировку и убедил композитора, исполнителя, аранжировщика, художественного руководителя вокально-инструментального ансамбля "Песняры", народного артиста БССР и СССР Владимира Мулявина (1941-2003 гг.) не только взять эту песню, но и внедрить при ее исполнении баян. К слову, этого инструмента не было ни в одном ансамбле. "Когда я им это предложил, когда мы все проиграли, то меня все сразу послали с этой песней куда Макар телят не гонял, - смеясь вспомнил музыкант ВИА "Песняры". - Но я был молодой, настырный в этом отношении и упрямый".

Дочь народного артиста СССР Владимира Мулявина Марина Мулявина считает, что очень хорошо, что композиция "Вологда" не осталась проходной песней, потому что сколько их, которые не пошли, выбрасывались, и хорошо, если они откладывались просто в стол.

На вопрос, почему с "Вологдой" лично у композитора, вопреки всенародной любви, любви не сложилось, и что его так тянуло к большим полотнам текста, которые, к сожалению, сегодня белорусы не цитируют, дочь худрука "Песняров" ответила: "Жалко, что в Беларуси почти все программы не прижились, хотя я считаю, что это не просто золотой фонд, а это наследие, которое должно звучать, потому что цикл "Через всю войну" (мне никто не докажет, что есть что-то сильнее) является монолитом. Человек сам себя перерос. Человек понимает, что хочет его душа. И ему без разницы, что хотят рядом музыканты. Он понимает, что это нужно создавать. У меня лежит 10 произведений папы, которые нигде не опубликовали. Там только две песни звучали из этого".