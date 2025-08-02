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Внук Мулявина - звезда техномузыки, сделал ремикс на песню "Касіў Ясь канюшыну"
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Легендарная "Касіў Ясь канюшыну" "Песняров" зазвучала по-новому. Ремикс на песню, которая вырастила поколения, сделали звезды мирового техно - белорусская группа POLICE IN PARIS.
Влад Ковчук и Влад Кульбицкий живут и сочиняют музыку в домашней студии в Минске, но их дуэт - желанный гость на крупнейших музыкальных фестивалях мира. Они сотрудничают с известными лейблами и даже пишут музыку для кино. Например, саундтрек к фильму "Плохая девочка" с Николь Кидман в главной роли.
Белорусские диджеи хорошо известны и в Европе, и в Азии, а также на музыкальном рынке СНГ.
Дать новую жизнь одной из самых популярных песен легендарного ВИА решили неслучайно. Один из участников группы - внук основателя "Песняров", народного артиста СССР Владимира Мулявина.
Что хотели сказать своим названием, как собрали миллионы прослушиваний во всем мире, почему не планируют уезжать из Беларуси и будут ли еще экспериментировать с хитами "Песняров"?
Об этом и не только в "Актуальном интервью" "Первому информационному" каналу 3 августа в 10:10, 15:20 и 22:40.