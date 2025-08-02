Внук Мулявина - звезда техномузыки, сделал ремикс на песню "Касіў Ясь канюшыну"

Легендарная "Касіў Ясь канюшыну" "Песняров" зазвучала по-новому. Ремикс на песню, которая вырастила поколения, сделали звезды мирового техно - белорусская группа POLICE IN PARIS.

Влад Ковчук и Влад Кульбицкий живут и сочиняют музыку в домашней студии в Минске, но их дуэт - желанный гость на крупнейших музыкальных фестивалях мира. Они сотрудничают с известными лейблами и даже пишут музыку для кино. Например, саундтрек к фильму "Плохая девочка" с Николь Кидман в главной роли.





Белорусские диджеи хорошо известны и в Европе, и в Азии, а также на музыкальном рынке СНГ.



Дать новую жизнь одной из самых популярных песен легендарного ВИА решили неслучайно. Один из участников группы - внук основателя "Песняров", народного артиста СССР Владимира Мулявина.