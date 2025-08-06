Впервые поэма Якуба Коласа "Новая земля" будет полностью издана на русском языке

Поэма Якуба Коласа "Новая земля", обложка книги news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80aa3a12-c666-41d7-8f66-f8115df0c1e1/conversions/da28fbc9-49de-4504-94b4-ebde6ff20d4e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80aa3a12-c666-41d7-8f66-f8115df0c1e1/conversions/da28fbc9-49de-4504-94b4-ebde6ff20d4e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80aa3a12-c666-41d7-8f66-f8115df0c1e1/conversions/da28fbc9-49de-4504-94b4-ebde6ff20d4e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80aa3a12-c666-41d7-8f66-f8115df0c1e1/conversions/da28fbc9-49de-4504-94b4-ebde6ff20d4e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Поэма Якуба Коласа "Новая земля" впервые будет полностью издана на русском языке в переводе Андрея Тявловского. Об этом журналистам рассказал заместитель директора издательского республиканского унитарного предприятия "Мастацкая літаратура" Виктор Шнип, пишет БЕЛТА.

"Мы выдаем поэму Якуба Коласа "Новая земля". Впервые на русском языке издается весь перевод, которым занимался Андрей Тявловский. Все время поэма выходила без нескольких сотен строчек, не переведенных в свое время. Теперь книгу на русском языке смогут прочитать дети, учителя и родители", - сказал Виктор Шнип.

Кроме того, ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Лиде, издательство "Мастацкая літаратура" традиционно представит новую книгу в серии "Беларусь літаратурная".

"В этом году книжка называется "Край наш вольны, край любімы". Она состоит из нескольких разделов: сначала идут произведения писателей, которые родились или жили в Лидском районе, после размещены произведения участников литературного объединения "Суквецце", которое действует в Лиде. Завершает издание раздел "Помнім, ганарымся", где представлены произведения, отражающие литературу всех областей Беларуси и города Минска", - добавил Виктор Шнип.