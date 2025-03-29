"Время танцевать". 40 коллективов со всей Беларуси покажут свои таланты в финале конкурса в Минске

В Минске стартовал финал IV Открытого республиканского конкурса хореографического искусства "Время танцевать".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a4e258-0b6b-45a2-9701-84337a16531f/conversions/c0d921ab-b0bf-4d21-8ba6-733ee0db23ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a4e258-0b6b-45a2-9701-84337a16531f/conversions/c0d921ab-b0bf-4d21-8ba6-733ee0db23ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a4e258-0b6b-45a2-9701-84337a16531f/conversions/c0d921ab-b0bf-4d21-8ba6-733ee0db23ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98a4e258-0b6b-45a2-9701-84337a16531f/conversions/c0d921ab-b0bf-4d21-8ba6-733ee0db23ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

За первенство борются претенденты в шести возрастных категориях. В этом году заявить о своем таланте решили более тысячи участников из разных регионов Беларуси. На конкурс было заявлено 40 коллективов со всей страны.

В концертном зале "Минск" атмосфера поистине зажигательная. 5 апреля прозвучат имена триумфаторов конкурса "Время танцевать". За победу борются солисты, ансамбли и коллективы в пяти номинациях.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bac7273-e036-48ca-83b7-30631a3f7b24/conversions/bbde2bdc-00a6-42ef-9c9e-04666d2ef737-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bac7273-e036-48ca-83b7-30631a3f7b24/conversions/bbde2bdc-00a6-42ef-9c9e-04666d2ef737-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bac7273-e036-48ca-83b7-30631a3f7b24/conversions/bbde2bdc-00a6-42ef-9c9e-04666d2ef737-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bac7273-e036-48ca-83b7-30631a3f7b24/conversions/bbde2bdc-00a6-42ef-9c9e-04666d2ef737-xl-___webp_1920.webp 1920w

Традиционно наибольшее количество заявок пришлось на номинацию "Народный танец" - 34 номера только в этой категории. Всего на языке танца будут представлены 85 конкурсных номеров, которые прошли в финал.