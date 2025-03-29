Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

"Время танцевать". 40 коллективов со всей Беларуси покажут свои таланты в финале конкурса в Минске

В Минске стартовал финал IV Открытого республиканского конкурса хореографического искусства "Время танцевать".

Изображение

За первенство борются претенденты в шести возрастных категориях. В этом году заявить о своем таланте решили более тысячи участников из разных регионов Беларуси. На конкурс было заявлено 40 коллективов со всей страны.

В концертном зале "Минск" атмосфера поистине зажигательная. 5 апреля прозвучат имена триумфаторов конкурса "Время танцевать". За победу борются солисты, ансамбли и коллективы в пяти номинациях.

Изображение

Традиционно наибольшее количество заявок пришлось на номинацию "Народный танец" - 34 номера только в этой категории. Всего на языке танца будут представлены 85 конкурсных номеров, которые прошли в финал.

В этом году было принято решение учредить дополнительные призы за воплощение хореографии по теме 80‑летия Великой Победы и дополнительный приз за лучшую балетмейстерскую работу.

Время танцеватьконкурстанцы