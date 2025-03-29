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"Время танцевать". 40 коллективов со всей Беларуси покажут свои таланты в финале конкурса в Минске
В Минске стартовал финал IV Открытого республиканского конкурса хореографического искусства "Время танцевать".
За первенство борются претенденты в шести возрастных категориях. В этом году заявить о своем таланте решили более тысячи участников из разных регионов Беларуси. На конкурс было заявлено 40 коллективов со всей страны.
В концертном зале "Минск" атмосфера поистине зажигательная. 5 апреля прозвучат имена триумфаторов конкурса "Время танцевать". За победу борются солисты, ансамбли и коллективы в пяти номинациях.
Традиционно наибольшее количество заявок пришлось на номинацию "Народный танец" - 34 номера только в этой категории. Всего на языке танца будут представлены 85 конкурсных номеров, которые прошли в финал.
В этом году было принято решение учредить дополнительные призы за воплощение хореографии по теме 80‑летия Великой Победы и дополнительный приз за лучшую балетмейстерскую работу.