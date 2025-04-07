"Вспоминаю дедушку". Жители Витебской области стали частью концерта-реквиема "Каждый третий"

Во Дворце Республики 7 апреля - второй день концерта-реквиема "Каждый третий". Трагическое число в истории Беларуси и белорусского народа. За каждой цифрой стоит человеческая жизнь. Такой ценой советскому народу далась Победа.

Расскажем, жители какой области сегодня стали частью проекта, который касается каждого.

Второй день показа концерта-реквиема во Дворце Республики

Сегодня жители Витебской области стали почетными гостями Дворца Республики. Мы помним, что именно Витебщина пострадала больше всего от рук нацистов. И если сегодня мы вспоминаем каждого третьего, то на Витебщине, по оценке экспертов, мы смело можем говорить о каждом втором погибшем.

Мы помним, что эти земли прославили партизаны. Именно против народных мстителей фашисты развернули карательную операцию "Зимнее волшебство". Чего стоит Освейская трагедия? Там фашисты уничтожили более 10 тыс. мирных жителей, две трети из которых были дети. Да и сам Освейский район фактически был стерт с лица земли. Сегодня эта многострадальная земля в составе современного Верхнедвинского района.

Уроженцы Витебщины рассказали истории своих близких:

"Вспоминаю дедушку. Его забрали в 43-м году на войну, в 18 лет. Воевал, в 45-м закончил войну. Польшу освобождали, у него есть награды за освобождение Польши. Потом их перекинули в Японию в сентябре. Он закончил уже Вторую мировую войну и пришел с Победой домой".

"Мама и бабушка прошли оккупацию, она (мама - прим. ред.) как малолетний узник была на лесозаготовках, их согнали. И полностью деревня была вся (Рай называется, Витебская область, Сенненский район) сожжена, жили в землянках, поэтому очень близко и все знакомо нам вот такое".

"У меня был прадед, он был вывезен в Германию, работал на рабочих, на простых людей тоже в Германии. Он сейчас жив, мы всегда разговариваем об этом".

Концерт начался ровно в 17:00 и продлится символические 80 минут - в честь круглой даты - 80-летия Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. За поэтическую основу взяли проверенные временем стихи Анатолия Вертинского, но что более всего ценно, большинство произведений написаны нашими современниками специально для концерта-реквиема.