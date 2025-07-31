ВТБ (Беларусь) поддержит инклюзивный фестиваль "СоТворение"

Банк ВТБ (Беларусь) проспонсирует инклюзивный фестиваль "СоТворение" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d948ff-9ac7-466a-b083-1b671cbfb1db/conversions/d136d17d-2f28-43d8-bfa6-5e685a71ef1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d948ff-9ac7-466a-b083-1b671cbfb1db/conversions/d136d17d-2f28-43d8-bfa6-5e685a71ef1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d948ff-9ac7-466a-b083-1b671cbfb1db/conversions/d136d17d-2f28-43d8-bfa6-5e685a71ef1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0d948ff-9ac7-466a-b083-1b671cbfb1db/conversions/d136d17d-2f28-43d8-bfa6-5e685a71ef1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

ВТБ (Беларусь) выступит генеральным партнером VI Международного инклюзивного детско-юношеского фестиваля "СоТворение". Мероприятие, организованное Международным благотворительным фондом Юрия Розума, пройдет с 5 по 9 ноября.

Инклюзивный фестиваль "СоТворение" помогает в реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с особенностями развития. В нем примут участие стипендиаты и подопечные фонда из всех областей Беларуси, а также музыканты и творческие коллективы из России. Вместе с юными талантами на сцену выйдут звезды академической сцены.

"Поддержка культуры и образования - ключевая часть нашей социальной миссии. Вместе с фондом Юрия Розума мы помогаем талантливым детям, даем им возможности для развития и воплощаем их мечты в жизнь", - рассказал председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.

В 2025 году фестиваль будет посвящен 80-летию Великой Победы. Его торжественное открытие состоится в Московском культурно-деловом центре "Дом Москвы в Минске". Фестиваль объединит культурные, образовательные и оздоровительные события. Гости увидят выставку детских художественных работ из Ржева, услышат поздравление от Ржевского мемориала Советскому солдату и станут зрителями праздничного концерта.

Совместно с Министерством здравоохранения Беларуси пройдет День здоровья - серия просветительских мероприятий с практическими занятиями, направленными на укрепление здоровья детей и молодежи. Участников ждет экскурсионная программа, включая поездку в старинный Несвиж, где состоится гала-концерт. Завершится фестиваль в Белом зале Храма-Памятника Всехсвятского прихода в Минске.