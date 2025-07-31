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ВТБ (Беларусь) поддержит инклюзивный фестиваль "СоТворение"
ВТБ (Беларусь) выступит генеральным партнером VI Международного инклюзивного детско-юношеского фестиваля "СоТворение". Мероприятие, организованное Международным благотворительным фондом Юрия Розума, пройдет с 5 по 9 ноября.
Инклюзивный фестиваль "СоТворение" помогает в реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с особенностями развития. В нем примут участие стипендиаты и подопечные фонда из всех областей Беларуси, а также музыканты и творческие коллективы из России. Вместе с юными талантами на сцену выйдут звезды академической сцены.
"Поддержка культуры и образования - ключевая часть нашей социальной миссии. Вместе с фондом Юрия Розума мы помогаем талантливым детям, даем им возможности для развития и воплощаем их мечты в жизнь", - рассказал председатель правления ВТБ (Беларусь) Владимир Лиходиевский.
В 2025 году фестиваль будет посвящен 80-летию Великой Победы. Его торжественное открытие состоится в Московском культурно-деловом центре "Дом Москвы в Минске". Фестиваль объединит культурные, образовательные и оздоровительные события. Гости увидят выставку детских художественных работ из Ржева, услышат поздравление от Ржевского мемориала Советскому солдату и станут зрителями праздничного концерта.
Совместно с Министерством здравоохранения Беларуси пройдет День здоровья - серия просветительских мероприятий с практическими занятиями, направленными на укрепление здоровья детей и молодежи. Участников ждет экскурсионная программа, включая поездку в старинный Несвиж, где состоится гала-концерт. Завершится фестиваль в Белом зале Храма-Памятника Всехсвятского прихода в Минске.
Международный благотворительный фонд Юрия Розума работает с 2015 года. Организация оказывает регулярную материальную помощь стипендиатам и подопечным фонда. ВТБ (Беларусь) с 2022 года выступает меценатом фонда и генеральным партнером мероприятий под его эгидой, поддерживая музыкально одаренных детей.