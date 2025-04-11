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ВТБ (Беларусь) представил выставку "Полководцы Великой Победы: операция "Багратион" в БГПУ
Выставка "Полководцы Великой Победы: операция "Багратион", приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, открылась в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка.
Экспозиция состоит из 16 стендов, на которых в хронологической последовательности представлена информация о действиях четырех советских фронтов в годы войны. Выставка знакомит посетителей с биографиями выдающихся командующих, освободивших территорию Беларуси: Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, генерала армии Георгия Захарова, генерала армии Ивана Черняховского и Маршала Советского Союза Ивана Баграмяна.
Исторические факты и цифры проиллюстрированы уникальными фотографиями из архивов Беларуси и России, а также из личных семейных коллекций потомков легендарных полководцев.
"Выставка "Полководцы Великой Победы: операция "Багратион" - это не просто дань памяти героям, освободившим Беларусь, но и важный образовательный проект, особенно значимый в год 80-летия Победы. Символично, что экспозиция размещена в педагогическом университете, ведь именно студенты, будущие учителя, будут передавать историческую правду следующим поколениям. Для нас важно сохранять эту связь времён и поддерживать инициативы, которые помогают молодёжи глубже осмысливать события Великой Отечественной войны", - отметил заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Сергей Дорошевич.
Посетители музея БГПУ также могут ознакомиться с альбомом "Полководцы Великой Победы: операция "Багратион" и открыть для себя новые страницы героической истории через личные судьбы великих военачальников.
Более подробно с выставочным проектом можно ознакомиться на сайте банка.
Справка
Выставка подготовлена по материалам одноимённого альбома, выпущенного в 2020 году к 75-летию Победы при участии Фонда развития и поддержки Арменоведческих исследований и при финансовой поддержке банка ВТБ (Беларусь). Книга содержит биографические очерки о жизни и боевых подвигах полководцев, а также уникальные архивные материалы: личные фотографии, фронтовые снимки, документы военного времени, многие из которых публикуются впервые.