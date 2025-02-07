Вторая восьмерка участников "Фактор.by 60+" поборется за выход в полуфинал шоу

60+ - это не пенсия, а песня. Именно c таким посылом на большую сцену шоу "Фактор.by" 7 февраля выйдет еще одна восьмерка участников.

Люди разных профессий, которые большую часть жизни посвятили совсем не творческим занятиям. Они докажут всем зрителям, что возраст - это только цифры в паспорте, а настоящую зрительскую любовь завоевывает настоящий талант.

С исполнителями накануне эфира поработали профессионалы Белтелерадиокомпании для того, чтобы каждый из них смог раскрыться и показать свои достоинства. Кто зажжет по-взрослому и не оставит равнодушным жюри, узнаем уже сегодня вечером.

Кто продолжит путь на проекте, будут решать не зрители, а члены жюри. В этом отличие шоу от молодежного аналога. Зрелых артистов будут оценивать опытные эксперты и настоящие мастера в своем деле. 7 февраля вечером сразу после "Панорамы" вторая восьмерка участников поборется за выход в полуфинал.