Второй день подряд "Марафон единства" дарит яркие эмоции всем участникам в Минске

Наша сила в единстве. Именно с таким посылом не первый месяц по стране колесит "Марафон единства". Республиканская общественно-культурная акция сплотила белорусов самых разных профессий, возрастов и продолжает это делать в 16-м в этом списке - городе Минске. Столица принимает масштабно.

Первым делом самолеты, ну, а тракторы, а тракторы потом. Именно так начиналась история МТЗ, самого народного производства. Кто не знает их продукцию? Тракторы с гордым названием "Беларусь" на бортах работают в 125 странах на пяти континентах. В этих цехах умеют не только работать, но и отдыхать. Разам працаваць и, конечно, спяваць.

Вкус, знакомый с детства, объединяет не одно поколение белорусов.

Эту продукцию узнают даже по запаху стар и млад. Только высокие стандарты, только лучшее качество и только с заботой о потребителе. А еще с благодарностью к партнерам. Как сметанка по борщу, грустит маргариновый завод без фабрики, где пекут самое вкусное печенье. Ведь одно дело делают.

Вафля или мандарин? Сложный выбор сегодня делали студенты политехнического колледжа. Оказалось, это часть методики - научить на практике нести ответственность за каждый шаг. Нескучно и информативно. Ведь наша жизнь - последствия выбора.

Мягкая сила, например, искусства - этот язык, который с молодых лет знаком белорусам. Школьная программа научит не просто буквы разные писать, а описывать, например, Родину. Ребят, которые справились с этой задачей на отлично, наградили во Дворце детей и молодежи.

Родину с собой на гастроли всегда берут и признанные мастера сцены Большого театра Беларуси. Сегодня жемчужина нашей страны, которую все (даже те, кто ни разу не был) узнают по виду с открытки.

Он пережил многое на своем почти веку, но всегда возрождался, как прекрасный Феникс. Сегодня вышел из зоны комфорта и стал еще ближе не только зрителю, но и читателю.

Пошел в народ и Президентский оркестр. Заслуженный коллектив исколесил с "Марафоном" не одну сотню километров. Для Минска подготовил народную программу в стиле караоке - песни разных лет, которые знаем наизусть. Такое караоке по душе.

Общее впечатление о "Марафоне" собрали и на выставке крупнейшего информагентства страны. Это четвертая выставка от БЕЛТА. Тут все. Коллаж из впечатлений от участников народных проектов, которые собирают цеха, залы, арены. 40 плакатов про белорусов, которых увидел "Марафон".