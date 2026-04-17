Второй прямой эфир "Фактор. BY. Дети" посвятят мультфильмам и кино
На "Фактор. BY. Дети" 14 маленьких звезд готовы вернуть зрителей "Беларусь 1" в детство. На сцене соберутся Буратино, Электроник, бременские музыканты.
17 апреля прямой эфир посвятят знакомым мультфильмам и кино. В лучших традициях талант-шоу ностальгические мелодии в фирменных обработках.
Будет место чуду не только для зрителей, но и для самих участников. Всю неделю команда талант-шоу исполняла их желания. Съесть шоколад прямо с конвейера или укротить воздушные массы аэротрубы. Обещают, что и сами наставники оставят деловые образы в гримерках и "подыграют" сказочными нарядами.
Вдохновиться может каждый, включив телеканал "Беларусь 1" в 19:00. Это старт прямого эфира "Фактор. BY. Дети". Ровно в 21:00 сделаем паузу и подведем итоги пятницы в "Панораме", а сразу после, в 21:30, продолжим подпевать нашим артистам и выбирать лучших с помощью голосования. Из 14-ти талантов в следующий прямой эфир пройдут только 12 участников.