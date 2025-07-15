Высокие вибрации и мощь волны Айвазовского. Во Дворце искусства разместился мультимедийный проект

Прочувствовать высокие вибрации через призму водной стихии. Во Дворце искусства разместился мультимедийный проект Минской художественной галереи. В экспозиции свыше 70 работ и авторских инсталляций современных художников.

Минская художественная галерея превратила пространство Дворца искусства в настоящую лабораторию, где центральным объектом исследования становится водная стихия. Это мультимедийный проект "FARBA Lab. 1 элемент. Вода". В рамках выставки проходит показ иммерсивного фильма о творчестве Ивана Айвазовского. Лента создана с использованием около 200 оцифрованных работ художника. Благодаря новейшим технологиям посетители буквально погружаются в морские баталии и могут прочувствовать мощь волны так, как ее видел сам мастер.

"Здесь представлено огромное количество скульптур, картин и произведений, созданных художниками под заказ специально для этой выставки", - рассказал цифровой художник Максим Дюкарев.

В экспозиции представлены авторские инсталляции современных художников: от созерцательной красоты воды до тем экологических вызовов и жизни под водой. Интерактив, тематический квест, фотозоны и образовательные станции удивят зрителей своей креативностью.

"В этот раз изюминкой проекта стали как раз необычные колбочки, которые используем вместо входных билетов. Каждый гость получает такую колбочку, наполненную водой, и может прийти в кинозал, подойти к общему фонтанчику, вылить воду и стать частью нашего большого общего дела", - рассказал администратор Иван Дроздов.