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Высокие вибрации и мощь волны Айвазовского. Во Дворце искусства разместился мультимедийный проект
Прочувствовать высокие вибрации через призму водной стихии. Во Дворце искусства разместился мультимедийный проект Минской художественной галереи. В экспозиции свыше 70 работ и авторских инсталляций современных художников.
Минская художественная галерея превратила пространство Дворца искусства в настоящую лабораторию, где центральным объектом исследования становится водная стихия. Это мультимедийный проект "FARBA Lab. 1 элемент. Вода". В рамках выставки проходит показ иммерсивного фильма о творчестве Ивана Айвазовского. Лента создана с использованием около 200 оцифрованных работ художника. Благодаря новейшим технологиям посетители буквально погружаются в морские баталии и могут прочувствовать мощь волны так, как ее видел сам мастер.
"Здесь представлено огромное количество скульптур, картин и произведений, созданных художниками под заказ специально для этой выставки", - рассказал цифровой художник Максим Дюкарев.
В экспозиции представлены авторские инсталляции современных художников: от созерцательной красоты воды до тем экологических вызовов и жизни под водой. Интерактив, тематический квест, фотозоны и образовательные станции удивят зрителей своей креативностью.
"В этот раз изюминкой проекта стали как раз необычные колбочки, которые используем вместо входных билетов. Каждый гость получает такую колбочку, наполненную водой, и может прийти в кинозал, подойти к общему фонтанчику, вылить воду и стать частью нашего большого общего дела", - рассказал администратор Иван Дроздов.
Экспозиция "FARBA Lab. 1 элемент. Вода" - это яркий пример того, как традиционное искусство оживает с помощью современных технологий. Познакомиться лично с нестандартным творческим решением можно до 24 августа по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3.