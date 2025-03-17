Выставки, презентации и встречи с авторами: как прошла книжная неделя в Беларуси?

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Весна не перестает радовать нас сюрпризами. С 12 по 16 марта в Минске прошла XXXII Международная книжная выставка-ярмарка. Посетители смогли познакомиться с авторами различных произведений из 21 страны, послушать их презентации и купить книги по приятной цене.

Гости встретились с российскими писателями, такими как Олег Рой, Дмитрий Емец и Ася Лавринович. Впервые на ярмарку приехало издательство молодых российских авторов "Полынь".

Помимо художественной литературы можно было приобрести научно-популярные, учебные и исторические издания. Тем не менее, сейчас выставка стала не просто местом для покупки книг, но и знакомством с единомышленниками, встречей с писателями и долгожданными автограф-сессиями.

Мнение посетителей

Чем же эта ярмарка привлекает современное поколение? Что побуждает их читать книги? И насколько популярно в эпоху цифровых технологий, где любую книгу можно скачать в электронном формате, приходить на такие мероприятия за бумажным вариантом? Гости книжной ярмарки поделились своим мнением касательно этих вопросов.

Карина Мистюк, жительница Гродно, высказала свои мысли о столь крупном событии в литературном мире: "Посетить книжную выставку-ярмарку - это уникальная возможность окунуться в мир литературы и необычных форматов, ведь тут можно познакомиться с новыми изданиями, талантливыми авторами, интересными книгами, а также найти единомышленников. Я познакомилась с огромным количеством новых авторов (с кем-то из них и вживую), увидела представителей разных стран и городов. Такой литературный обмен помогает проявить таланты, раскрыть особенности культур и показать творчество людей. Также меня удивили национальные костюмы представителей различных издательств, это помогло мне лучше погрузиться в их традиции!"

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Карина Мистюк отмечает, что на сегодняшний день молодежь все больше погружена в интернет-среду и чаще выбирает электронные варианты книг. Однако, как она сама признает, тактильные ощущения, запах новой книги и шелест страниц манят ее возвращаться к чтению печатных изданий. Девушка понимает, что электронные книги удобны в использовании и экономят ресурсы, но все же ей хочется снова и снова "прикасаться к прекрасному", ощущая книгу в руках.

Александра Трушкевич приехала на Минскую международную книжную выставку-ярмарку по работе. Ей нужно было осветить один день из "жизни" ярмарки для телевидения: "Я стала получать очень большое количество положительных откликов от людей. И это были не только родители, которые пришли купить книги для своих детей и заодно для себя, но и молодежь. Для себя я нашла множество плюсов - доступные цены, масштабность, интерактивы с посетителями, знакомство с самыми разными культурами, а также возможность все потрогать и рассмотреть. Выставка стоит того, чтобы на нее прийти".

Александра Трушкевич рассказала, что предпочитает читать бумажный вариант книг за возможность потрогать их и выделить для себя важные моменты прямо на страницах. Женщина отметила, что информация в печатном виде проще воспринимается, и она не теряется в тексте. Она признает, что электронный формат не менее популярен, чем печатная версия, однако не может утверждать, что он используется чаще. Электронные книги доступнее, но не популярнее.

Также Александра Трушкевич обратила внимание на то, что она все чаще видит молодежь в метро с печатной книгой в руке, а вот старшее поколение, наоборот, перешло на электронные версии.

"Сердце ярмарки - это культура. Я будто попала в другой мир. Здесь царит дружелюбность и открытость народов. Каждый мог пообщаться с людьми из других культур, увидеть их жизнь, прикоснуться к их литературе и истории. Первая особенность - многонациональность. Вторая - низкие цены на книги. Я видела даже за 50 белорусских копеек. Единственный минус - тяжело передвигаться из-за большого скопления людей. Но для организаторов это большой плюс. Ведь это показывает, что книги не теряют свою значимость", - отметила Александра Трушкевич.

"Я уже слышала о выставке ранее, но не смогла сходить в 2024 году. В этом году людей было очень много. Такое я не очень люблю. Понравилось изобилие книг. Мне кажется, почти каждый смог найти там что-то для себя. Также зацепило чтение авторских стихотворений на белорусском языке на одной из локаций. Я не смогла оценить и осмотреть все, так как была волонтером с самого утра и практически до закрытия", - поделилась своими впечатлениями волонтер на книжной выставке-ярмарке Дарья Кудимова.

По ее мнению, многие посетители ярмарки отдают предпочтение бумажным вариантам. Она призналась, что ей намного приятнее читать, держа книгу в руках и перелистывая страницы. Онлайн-формат не позволяет ощутить того же. При этом Дарья заметила, что с недавнего времени книжные магазины вновь набирают популярность, привлекая все больше покупателей. Она считает, что такая статистика говорит сама за себя.

Современная белорусская литература - "Вдохновение и поддержка. Мастера для каждого"

Для тех, кто уверен, что современная белорусская литература изжила свое, мы хотим доказать, что это совсем не так. Современные белорусские публицисты из совершенно разных сфер - психолог, логопед, репетитор и др. написали книгу "Вдохновение и поддержка. Мастера для каждого", которая поможет преодолеть жизненные трудности.

"Человек не виноват в том, каким он стал из-за того, что с ним происходило в детстве, но ответственность состоит человека в том, как он будет обходиться с этим багажом прошлого во взрослом возрасте - оставлять все как есть или изменять его? ", - отметила Ольга Кулешова, аккредитованный гештальт-терапевт.

В ходе беседы психолог Ольга Кулешова рассказала, кому и как может помочь эта книга: "Идея написания книги пришла Юлии Конончук, она начала собирать людей, которые на ее взгляд могут что-то ценное дать людям, поделиться своим личным опытом, своим путем. Идея книги состоит в том, что не всегда все будет сразу хорошо, бывают и минусы, и трудности в жизни. Для меня цель этой книги, как и моей главы, - дать людям надежду, веру, уверенность в том, что все может получиться, если этого хотеть и активно двигаться к этому. Эта книга, если говорить непосредственно про мою главу, подойдет людям, которые находятся в непростых отношениях, у них не получается построить хорошие, полноценные, счастливые отношения. Она будет полезна и тем, кто излишне себя критикует и к себе придирчив. В общем, книга подошла бы тем людям, которые хотят, но никак не могут решиться на какие-то изменения, на какие-то смелые шаги, поступки. Она вдохновит и покажет, что есть люди, у которых уже получилось достичь желаемого".

История от разработки идеи до ее реализации очень вдохновляющая, но за красивой картинкой часто скрываются трудности и проблемы. Ольга Кулешова поделилась, что основной трудностью во время написания "Вдохновение и поддержка. Мастера для каждого" стало ее плотное расписание - она много работала, постоянно проходила разнообразные курсы по повышению квалификации, у нее практически не было свободного времени. Свою часть книги она писала на коленках с ноутбуком в обеденные перерывы или во время обучения.

Ольга Кулешова специально не отбирала личные истории для книги, у нее было общее видение того, чем она хочет поделиться и к чему хочет вдохновить читателей. Главное - донести до людей, что она не родилась успешной, а ее стартовые условия были такие же, как у других, может, даже хуже. В детстве ее часто критиковали и требовали высоких результатов, что привело появлению внутренней неуверенности в себе - она сама стала требовать от себя высоких результатов.

"В момент написания книги я пришла к тому, что "меня достаточно" без Оскара, кубков, медалей и прочих достижений. Я хороший, ценный человек, достойный любви и уважения. В моей главе я рассказываю, как можно преодолеть свои проблемы, вкладывая в себя время, деньги и самое главное - желание быть счастливым. Человеку нельзя запретить быть счастливым, ему нужно помочь им стать. Я надеюсь, что читая мою главу, вы вдохновитесь на изменение своей жизни в лучшую сторону", - поделилась Ольга Кулешова.

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Юлия Конончук, психолог, коуч, эксперт поделилась своей историей, которая побудила ее написать эту книгу: "При написании книги, я проанализировала всю свою жизнь и поняла, что в первую очередь я хочу отдать дань благодарности своему роду и своим предкам. Поэтому в начале моей главы читатель сможет ознакомиться с личной историей про то, как поддержка одного человека помогла прожить долгие годы моей бабушке. Она болела и не принимала помощь ни от кого, за исключением одного единственного человека (от кого, вы узнаете из книги). И этот пример показал мне, как важно иметь надежных людей рядом. Это может быть всего один человек, который поможет двигаться дальше в тяжелую минуту, когда ты сам не справляешься. И моя глава про то, что рядом всегда есть люди, которые верят в нас и поддерживают. С ними мы со всем справимся. И, несмотря на все трудности, самое главное - это желание быть счастливым".

"Занимайтесь тем, что вы любите и умеете, - написала автор статей о классической литературе, репетитор по русскому языку, основательница детского книжного клуба Полина Саленкова. - Я работаю с учениками 1-11-х классов. При всей той большой скорости жизни, которая есть у современного общества, дети остаются очень добрыми, искренними, честными, любящими. Но они по-своему оказывают свою любовь и по-своему воспринимают эту любовь от родителей. И порой берут эмоции родителей на себя, при этом, оставаясь чистыми, непосредственными и энергичными. А взрослые после общения с детьми ощущают себя счастливыми. Не нужно заниматься тем, что к вам не относится, найдите дело своей жизни и занимаетесь им со своими детьми".

Девушки нашли друг друга и создали совместное произведение. Еще одним соавтором стала психолог и трансформационный коуч Диана Шибуневич. Ее деятельность - погружение в человека, а не изучение его эмоций на поверхности.

Ее глава - это своеобразный ключ, который дает ответы на следующие вопросы:

- Почему все происходит именно так, как происходит?

- Почему мы все время двигаемся по кругу, возвращаемся к неприятным ситуациям, людям?

- Почему не можем проявить себя?

"Мы столько раз планируем начать жизнь с понедельника, но так и не начинаем. Вы думаете это все из-за вашей лени? Нет, вас ведут сценарии, травмы и страхи, скорее, даже не ваши, а ваших родителей, предков и общества. Сейчас мир изменился, и многие не готовы годами мусолить свои проблемы, поэтому появились новые методы. Я работаю не с сознанием, а с подсознанием, описываю то, насколько важна работа с установками, сценариями и программами", - рассказала Диана Шибуневич.

Автор трансформационных и бизнес-игр, тренер по работе мозга Алена Зыкова из Санкт-Петербурга также стала соавтором произведения. Девушка не любит сидеть на одном месте, какое-то время она жила в Германии, а теперь приехала в Беларусь, чтобы поделиться своим опытом.

"Наш мозг нуждается в постоянной тренировке, как и любая мышца. Так или иначе, мы все страдаем потерей памяти. В какой-то момент мы начинаем забывать, что было вчера, куда я положил ключи и т. д. Я вас уверяю, каждый с этим сталкивался. Мы должны тренировать концентрацию внимания, логику, интеллект, иначе наш мозг со временем начинает терять активность. Нужно развивать такое качество, как любопытство. Когда мы любопытны, наша жизнь становится интересной. И причем это вообще не зависит от возраста. Начиная с 25 лет, когнитивные способности нашего мозга немножко увядают. Мы привыкаем к тяжелой жизни, для нас она становится обыденной. Чтобы такого не было, нужно развивать любопытство и интерес к жизни", - констатировала Алена Зыкова.