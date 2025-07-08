XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар" пройдет при поддержке МТС

панорама Витебска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a31db0-f771-4017-aecf-d134c3235e68/conversions/adbface1-549d-4f20-8389-cc9b631c6e4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a31db0-f771-4017-aecf-d134c3235e68/conversions/adbface1-549d-4f20-8389-cc9b631c6e4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a31db0-f771-4017-aecf-d134c3235e68/conversions/adbface1-549d-4f20-8389-cc9b631c6e4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/15a31db0-f771-4017-aecf-d134c3235e68/conversions/adbface1-549d-4f20-8389-cc9b631c6e4b-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 10 по 13 июля Витебск вновь станет музыкальной столицей страны: здесь пройдет XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Партнером события выступит МТС, который обеспечит гостям и участникам качественную связь в местах проведения ключевых мероприятий.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Гостей ждут концерты звезд TikTok, выступления Стаса Михайлова, Ольги Бузовой, Алексея Воробьева, Ивана Дмитриенко, шоу "Ритмы лета", гала-концерт "Союзное государство приглашает…", ретро-дискотека "Золотой хит", КВН-игра за Кубок "Славянского базара", конкурс исполнителей эстрадной песни и многое другое. События развернутся на сценах Летнего амфитеатра, стадиона ЦСК "Витебский" и других городских площадках.

Чтобы участники и гости фестиваля могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и пользоваться цифровыми сервисами в привычном режиме, в Летнем амфитеатре МТС применил уникальное инфраструктурное решение - многолучевую антенну прямо над сценой комплекса.

Оборудование обеспечит стабильную работу сети при полном аншлаге. Также в центре города в дни фестиваля будет работать дополнительная передвижная базовая станция мобильного оператора.

"Для нас "Славянский базар" - это не просто культурное событие, а символ объединения людей, творчества и технологий. Мы гордимся тем, что уже более двух десятилетий остаемся частью этого праздника и делаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог делиться контентом прямо с места событий", - отметили в компании МТС.

МТС поддерживает фестиваль уже в 22-й раз. Содействие развитию культуры и искусства - важная часть социальной миссии компании. Только этим летом при поддержке МТС прошли "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", рок-фестиваль "Солнцестояние" и другие культурные проекты.

МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98 % территории страны, на которой проживает 99,9 % населения.