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XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар" пройдет при поддержке МТС
С 10 по 13 июля Витебск вновь станет музыкальной столицей страны: здесь пройдет XXXIV Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске". Партнером события выступит МТС, который обеспечит гостям и участникам качественную связь в местах проведения ключевых мероприятий.
Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Гостей ждут концерты звезд TikTok, выступления Стаса Михайлова, Ольги Бузовой, Алексея Воробьева, Ивана Дмитриенко, шоу "Ритмы лета", гала-концерт "Союзное государство приглашает…", ретро-дискотека "Золотой хит", КВН-игра за Кубок "Славянского базара", конкурс исполнителей эстрадной песни и многое другое. События развернутся на сценах Летнего амфитеатра, стадиона ЦСК "Витебский" и других городских площадках.
Чтобы участники и гости фестиваля могли оставаться на связи, делиться впечатлениями и пользоваться цифровыми сервисами в привычном режиме, в Летнем амфитеатре МТС применил уникальное инфраструктурное решение - многолучевую антенну прямо над сценой комплекса.
Оборудование обеспечит стабильную работу сети при полном аншлаге. Также в центре города в дни фестиваля будет работать дополнительная передвижная базовая станция мобильного оператора.
"Для нас "Славянский базар" - это не просто культурное событие, а символ объединения людей, творчества и технологий. Мы гордимся тем, что уже более двух десятилетий остаемся частью этого праздника и делаем все, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно и мог делиться контентом прямо с места событий", - отметили в компании МТС.
МТС поддерживает фестиваль уже в 22-й раз. Содействие развитию культуры и искусства - важная часть социальной миссии компании. Только этим летом при поддержке МТС прошли "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов", рок-фестиваль "Солнцестояние" и другие культурные проекты.
МТС - крупнейший оператор связи Беларуси по количеству абонентов. Покрытие мобильной связью охватывает более 98 % территории страны, на которой проживает 99,9 % населения.
МТС является лидером по качеству мобильной связи в Республике Беларусь. Сеть оператора имеет наибольшую итоговую интегральную оценку по результатам измерений государственного предприятия "БелГИЭ", проведенных в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные мониторинга качества услуг электросвязи на 09:00 8 июля.