Юбилейный "Лістапад": 1 ноября откроется XXX Минский международный кинофестиваль

28 октября в Беларуси начнется "Лістапад". Минский международный кинофестиваль пройдет в юбилейный, 30-й, раз.

Красная дорожка вернется во Дворец Республики, пока кинотеатр "Москва" переживает реконструкцию. Миссия открыть форум поручена российско-белорусской ленте "Черный замок" по Короткевичу. Для страны этот показ станет первым публичным.

Фестиваль зафиксируют и кинематографисты зарубежья. В этом году свое кино представят 124 страны мира. Среди них Китай, Бразилия, Россия, Индия, Иран.