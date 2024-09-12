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Юбилейный "Лістапад": 1 ноября откроется XXX Минский международный кинофестиваль

28 октября в Беларуси начнется "Лістапад". Минский международный кинофестиваль пройдет в юбилейный, 30-й, раз.

Красная дорожка вернется во Дворец Республики, пока кинотеатр "Москва" переживает реконструкцию. Миссия открыть форум поручена российско-белорусской ленте "Черный замок" по Короткевичу. Для страны этот показ станет первым публичным.

Фестиваль зафиксируют и кинематографисты зарубежья. В этом году свое кино представят 124 страны мира. Среди них Китай, Бразилия, Россия, Индия, Иран.

В помощь каждому гостю - команда волонтеров.

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