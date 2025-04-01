За глянцем многое смывается - чем белорусские артисты отличаются от российских

Белорусских артистов в России всегда очень хорошо принимают и с удовольствием приглашают к себе. Таким наблюдением поделилась заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко в "Актуальном интервью".

Артистка отметила, что с сольными концертами еще в России не выступала. Но на разовых выступлениях публика, может быть, впервые слыша ее имя, с интересом слушала. "Вспоминаю реакцию публики, когда мы с Артуром Руденко выступали в огромном зале. В начале концерта мы выходили, вторым номером. И меня насколько поразила участливость людей, очень-очень хорошо нас приняли", - поделилась она.

Я уверена, что российской публике интересно посмотреть на белорусских артистов, потому что у нас они очень талантливые. Нам нужно знакомиться с российской публикой, а ей - знакомиться с нами. Виктория Алешко

"Вообще в России есть запрос на белорусских артистов, на белорусские песни. Чаще стали просить исполнять песни именно на "мове". И мне кажется, россиянам очень интересно услышать именно белорусскую культуру", - дополнил слова Виктории Алешко победитель талант-шоу "Фактор.by" Иван Дятлов.