Заключительная премьера сезона. В Большом театре - дебют "Орлеанской девы"

Но пока не оглашают весь список исполнителей. Три драматических действия оперы, написанной Чайковским в конце 19-го века, - новинка для 92-летнего белорусского Большого. Голосами руководит дирижер Артем Макаров и приглашенный Георгий Исаакян. Народному артисту России и опытному постановщику (53 спектакля с 1991 года) тут все знакомо. В 2002-м работал вместе с дирижером Анисимовым над "Богемой" Пуччини. Возвращался в Минск с гастролями в качестве худрука Детского музыкального театра имени Сац.

"Театр изменился кардинально, потому что это было еще до реконструкции. Я помню тот театр. Тот тоже был прекрасен. Вообще, что мне всегда не нравилось, это люди, отрицающие свое прошлое. Люди, которым не нравится свое прошлое. Вообще-то, это наше прошлое общее. Конечно, сегодня это современный, оборудованный, оснащенный, динамичный театр с огромной афишей, с огромной гастрольной деятельностью. И первое, что мне, естественно, радостно сообщили мои коллеги в театре: "Что, знаете, в такой-то день у вас не будет артистов, потому что они на гастроли там-то, а в такой-то день у вас не будет, потому что они там-то выступают". Ну, как в каждом приличном мировом оперном театре".