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Заключительная премьера сезона. В Большом театре - дебют "Орлеанской девы"
Жанна д'Арк впервые запела в Большом. В театре оперы и балета прошла первая "спевка" июньской - заключительной - премьеры сезона. Под присмотром российского режиссера-постановщика. На репетиционных подмостках - знакомые народные - Москвина, Громов, Трифонов.
Но пока не оглашают весь список исполнителей. Три драматических действия оперы, написанной Чайковским в конце 19-го века, - новинка для 92-летнего белорусского Большого. Голосами руководит дирижер Артем Макаров и приглашенный Георгий Исаакян. Народному артисту России и опытному постановщику (53 спектакля с 1991 года) тут все знакомо. В 2002-м работал вместе с дирижером Анисимовым над "Богемой" Пуччини. Возвращался в Минск с гастролями в качестве худрука Детского музыкального театра имени Сац.
Георгий Исаакян, народный артист России, режиссер-постановщик оперы "Орлеанская дева":
"Театр изменился кардинально, потому что это было еще до реконструкции. Я помню тот театр. Тот тоже был прекрасен. Вообще, что мне всегда не нравилось, это люди, отрицающие свое прошлое. Люди, которым не нравится свое прошлое. Вообще-то, это наше прошлое общее. Конечно, сегодня это современный, оборудованный, оснащенный, динамичный театр с огромной афишей, с огромной гастрольной деятельностью. И первое, что мне, естественно, радостно сообщили мои коллеги в театре: "Что, знаете, в такой-то день у вас не будет артистов, потому что они на гастроли там-то, а в такой-то день у вас не будет, потому что они там-то выступают". Ну, как в каждом приличном мировом оперном театре".
До премьеры осталось меньше двух месяцев. Билеты на 17 июня уже можно заказать. Сейчас в Большом объявлен "Год Чайковского". Композитора, которого играет весь мир, вспомнят овациями 7 мая. Исполнится 185 лет со дня рождения гения. К слову, именно на балеты Чайковского "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Щелкунчик" белорусы с ажиотажем раскупают билеты.