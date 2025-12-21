Замки Беларуси привлекают туристов со всего мира своим величием и загадочностью

20 декабря в Минске подвели итоги ХХІІI Республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь". Одной из его номинаций были замки. Мир, Несвиж, Коссово сегодня настоящие центры культурной жизни в стране.

Замки в Мире, Несвиже и Коссово - это не просто архитектурные памятники. Это живая история, которая соединяет прошлое и настоящее, вдохновляет и напоминает о культурном наследии Беларуси.



Замки - визитная карточка страны, привлекающая тысячи туристов со всего мира. А для местных жителей это возможность насладиться живописными пейзажами и глубже проникнуться историей.

Родовое гнездо Радзивиллов

Несвижский замок, жемчужина Беларуси и родовое гнездо Радзивиллов, снова открыт после долгой реставрации. За год сюда приехало уже более полумиллиона туристов, чтобы прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу величия.

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"

Алла Никитенко, экскурсовод Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Для туристов это в первую очередь аутентика, которая сохранилась. Это просто какое-то чудо, что Несвижский замок никогда до основания не был разрушен. Конечно, своды XVI века впечатляют, но не меньше наших гостей впечатляет и то, что находится в экспозиционном плане в нашем замке".

В часовне замка есть также старинная физгармония, учиться играть на которой нужно не один год.

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж"

Сергей Чистяков, старший научный сотрудник Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж": "Любой продукт, который рождается в музее, рождается не только для внутреннего потребления. В нем заложен определенный смысл. Либо это популяризация историко-культурного наследия, либо общеобразовательная функция. В конце концов, знать историю важно для любого человека. Ну и, конечно же, это продукт, ориентированный на определенную категорию людей, которые приезжают сюда".

Еще одна жемчужина Несвижа - старинный костел Божьего Тела, построенный в XVI веке по заказу Радзивилла. Его уникальная роспись, созданная вручную талантливыми мастерами, и сегодня поражает воображение каждого посетителя. Замки в Мире, Несвиже и Коссово объединяет стремление сохранить историю.

Юлия Кирпиченок, начальник отдела Национального агентства по туризму: "2025-й - Год благоустройства и год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. У нас были добавлены такие критерии, как продвижение или благоустройство общеприлегающей территории либо мероприятия, посвященные 80-летию Победы".

Коссовский дворец открылся в 2022 году после долгой реставрации

Коссовский дворец - самый молодой музей страны. Он открылся в 2022 году после долгой реставрации. Фасады и залы дворца восстановили по историческим чертежам, чтобы показать, как жили здесь несколько веков назад. Сегодня можно не только увидеть быт дворянства, но и прикоснуться к истории. Есть места, где сохранилась оригинальная каменная кладка.

"Существует легенда, что в раствор добавляли желток и кровь животных для лучшего скрепления, а каждый кирпичик привозился обернутым в отдельную бумагу", - рассказала экскурсовод Коссовского дворцово-паркового комплекса Анастасия Смок.

Всего за год дворец посетили свыше 120 тыс. туристов, и поток продолжает расти. Участием в конкурсе "Познай Беларусь" комплекс в Коссово уверенно заявляет о себе и готов составить достойную конкуренцию признанным музеям-старожилам.

Замковый комплекс "Мир" не нуждается в представлении. В него съезжаются люди со всего мира, и в среднем только в летний период его посещает 15 тыс. туристов.