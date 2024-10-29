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Звезды "Лiстапада": режиссер из Индии признался в любви Минску и сказал, чему посвятил свою картину

Во Дворце Республики продолжается церемония открытия Минского международного кинофестиваля "Лістапад". В 2024 году на кинофорум пришло более 2 тыс. заявок из 124 стран. В основном конкурсе игрового кино участвует, в том числе, Индия.

Номинант на золото "Лістапада" режиссер из Индии Амит Джайн рассказал, чему посвятил свою картину, и признался в любви Минску (см. видео).

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