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Литовский президент обрушился с обвинениями на канцлера ФРГ
Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в нерешительности по поводу разработки и введения новых санкций против РФ.
Науседа уверен, что отказ России принять 30-дневное перемирие на условиях Украины должен был привести к чувствительному санкционному удару по Москве.
Выступление литовца - это своеобразный бунт на европейском корабле: Германия к настоящему моменту превратилась в фактического старшего партнера и опекуна официального Вильнюса. Недавно в Литве появилась немецкая бригада, Берлин тратит значительные деньги на размещение в этой стране своих военных. В такой ситуации словесная атака Науседы представляет собой нарушение сложившейся субординации и политической логики: в конце концов, канцлер Германии действует сообразно интересам своей страны, а не Литвы.