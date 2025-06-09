Литовский президент обрушился с обвинениями на канцлера ФРГ

Выступление литовца - это своеобразный бунт на европейском корабле: Германия к настоящему моменту превратилась в фактического старшего партнера и опекуна официального Вильнюса. Недавно в Литве появилась немецкая бригада, Берлин тратит значительные деньги на размещение в этой стране своих военных. В такой ситуации словесная атака Науседы представляет собой нарушение сложившейся субординации и политической логики: в конце концов, канцлер Германии действует сообразно интересам своей страны, а не Литвы.