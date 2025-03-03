Лукашенко - Каранику: Смотри, чтобы не были обижены наши пенсионеры

Кадровые назначения в новый состав правительства. Во Дворце Независимости 3 марта получали новые министерские портфели и шли на повышение в вице-премьеры с губернаторских должностей. Разговоры о том, кто войдет в новое руководство страны, шли с момента завершения выборов, это стандартная практика. Но.

Президент уже обращал внимание, что многие министры были назначены совсем недавно (проработали несколько месяцев, до года). Конечно, эти люди остаются на своих постах, если не зарекомендовали себя с непрофессиональной стороны. Костяк правительства (особенно внимание к экономической сфере) тоже остается на месте, как и министры: обороны, здравоохранения, образования, иностранных дел, информации. В общем, те, кого белорусское общество знает.

Изменения коснулись жителей Гродненской области (их ждет новый исполняющий обязанности губернатора) и еще Министерства связи и информатизации.

Этот кадровый день во Дворце обещал быть большим и интересным. Журналисты еще до назначений в кулуарах предполагали, кто и куда может перейти. В накопителе претендентов было немало, тут шахматные ходы могли быть любыми.

Первый пул людей, поднявшихся в Красный зал, будут отвечать за экономику глобально. Это стало понятно по появлению первого вице-премьера. Николай Снопков сохранил свой пост и задачи по экономическому коридору. Если посмотреть на биографию Николая Геннадьевича - все логично. Экс-министр экономики в 2010 годах, потом работа в Администрации Президента, а потом послом в Китае (на одном из ключевых белорусских рынков). Этот опыт наверняка дал широкое понимание, "как двигать темпы роста".

Президент сразу обозначит, что новое правительство в целом будет сформировано в ближайшие дни. И назовет тех, кто уже сохранил портфели. По большим коридорам - это силовой блок - министры обороны, МВД и МЧС: Хренин, Кубраков, Синявский. По экономической части и тех, кто будет за столом, - министр по налогам и сборам. Дмитрий Кийко был назначен буквально в январе. Министры финансов и госкомимущества - Юрий Селиверстов и Дмитрий Матусевич - оба в должностях почти 5 лет. Меньше, но эффективно год занимается экономикой и профильный руководитель Юрий Чеботарь. Все они вошли в команду Снопкова.

Еще раз хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой буду настаивать. Эта особенность заключается в том, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. Председатель правительства у нас - председатель, он организовывает работу правительства, ведет заседания правительства, но ни в коем случае не принимает каких-то единоличных решений и не довлеет над членами правительства, прежде всего над вице-премьерами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко прежде всего подчеркнул необходимость привлечения инвестиций. Один район - один инвестиционный проект. Эта идея уже сработала в Беларуси, хотя со старта было немало скепсиса. Проект, напомним, может быть любым, по сути, это создание производств: от сложных фармацевтических до переработки всего, чем занимаются в сельском хозяйстве. Из масштабных реальные примеры - строительство бройлерного цеха в Витебском районе, производство мягких сыров в Калинковичи, новый деревообрабатывающий завод в Свислочском районе, производство масел в Глубокском. И это не полный список. Развитие этой инициативы - это же и развитие частного сектора в экономике.

К 2030 году сектор МСП должен формировать около половины ВВП в стране.

В следующую пятилетку экономика должна работать по четким планам, ориентирует Александр Лукашенко. Отдельная задача для министра экономики.

Надо изучать внимательно ситуацию с инвестиционным климатом у наших соседей и соответственно действовать. Что касается дебюрократизации и разумной цифровизации, мы об этом уже говорили. Не надо этого бояться: там, где нужно убрать бюрократические препоны, надо на это пойти и сделать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Коснется Президент и ситуации в торговле. Недавнее совещание на тему справедливого формирования цен во многом было продиктовано проблемами, которые возникли в торговых сетях несколько лет назад. Сверхприбыли для руководителей, которые еще и вывозились за границу на фоне небольших зарплат сотрудников, вызвали резонанс. Отсюда и убеждение - сети не могут играть в монополию, по крайней мере в Беларуси.

Сразу за столом и прямые поручения министрам. Экономить, разумно оптимизировать и принимать решения сразу, не оттягивая процессы.

Поручение новому министру связи и информатизации - обдуманно подходить к процессам, чтобы у цифровизации была инфраструктура. Например, если ID-карты вместо паспортов, то чтобы читались везде.

Кирилл Залесский в этом вопросе не новичок. Дипломат и айтишник, успел поработать в Корее, вообще Азия была его направлением. Позже осел в Парке высоких технологий.

Глобально для всех за столом Президент обозначит, что госслужащий с министерским портфелем не должен оставаться равнодушным. Без этого ни в одной стране бюрократию победить нельзя.

На этом казалось бы все, журналисты зал покинут, но это такой волнительный момент и для вновь и для недавно назначенных министров. Артур Карпович возглавляет Министерство антимонопольного регулирования буквально полтора месяца - рукопожатие Президента многое решает.

Второй пул приглашенных министров - люди максимально публичные, по крайней мере в своих сферах. Кто не знает Ходжаева в здравоохранении, Маркова на телевидении, Иванца в образовании или Караника в должности губернатора Гродненской области. До сегодняшнего дня.

Владимир Караник в отдельном представлении, пожалуй, не нуждается. Один из самых открытых для прессы спикеров, хороший хирург по специальности, проруководил Гродненской областью почти 5 лет. Сейчас весь накопленный опыт будет использовать уже в масштабах страны.

Социальный сектор, конечно, это работа с людьми и внутри этого сектора в том числе. Ценные кадры. Есть направления, особенно в культуре и спорте, где с людьми надо не то чтобы по-особенному, но с отношением. Но и люди должны это ценить. 2020 год показал, что хорошее отношение и главы государства в том числе может, к сожалению, стать разменной монетой в якобы откровенных интервью, придуманных ситуациях и резкой смены мнения.

Поручение министру спорта - вести диалог и давать результат. Конфликты (Президент упомянет футбол) ни к чему хорошему не приводят, кроме напряжения в системе. Эти же усилия логичнее потратить на "командные зачеты". Это уже отсылка ко всем спортсменам.

Здравоохранение, образование и пресса - здесь профильные министры остаются на местах. В рабочем порядке оговорено, что делать и не бояться делать.

Это общение тоже закончится на ногах. Президент уделит вниманием всем, включая единственную женщину - министра этого состава. Наталия Павлюченко назначена на пост была буквально в июне.

И, конечно, ответ на вопрос, кто же займет место Караника в Гродненской области, прозвучит довольно ожидаемо.