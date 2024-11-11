Лукашенко: Мы будем все делать для детей, потому что дети - это главное

В Беларуси будут все делать для детей, потому что дети - это главное. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил во время общения с коллективом Минской областной детской клинической больницы, сообщает БЕЛТА.

"Я вас поздравляю, во-первых, с тем, что вы создали здесь (речь о модернизации в больнице. - Прим. БЕЛТА) для наших детишек. Мы будем все делать для детей, потому что дети - это главное. Желая вам всего доброго в новом году, я прежде всего желаю, чтобы ваши детишки никогда не болели. Какими бы вы ни были талантливыми врачами, но, когда дети болеют, это очень плохо, тяжело. Это страшное дело", - сказал глава государства.

"Счастья, успехов вам, здоровья. Врач не должен болеть. Я вам желаю крепкого здоровья. Остальное мы будем решать постепенно, потихоньку - так, как вы хотите. Желаю, чтобы вас никакие болезни не отвлекали. Чтобы ваши пациенты пошли на выздоровление", - озвучил пожелания Александр Лукашенко.

В больнице он ознакомился с отделением анестезиологии и реанимации после капитального ремонта и модернизации. В реанимационном зале оказывается помощь новорожденным и детям более старшего возраста. Его особенность в том, что ребенок транспортируется фактически в современную и оборудованную всем необходимым палату, где продолжается реанимационная помощь.

Если надо, там же можно выполнять оперативные вмешательства при экстренных неотложных состояниях, если пациент не может транспортироваться в обычную операционную. Благодаря проведенной на основании указа Президента модернизации все оснащено на самом высоком уровне и, самое главное, с учетом имеющегося опыта и потребностей врачей.

Президент также ознакомился с работой педиатрического отделения для детей с кардиологической и ревматологической патологией, пообщался с маленькими пациентами и их родителями.