Лукашенко: На протяжении многих лет Беларусь и Иран остаются друзьями и партнерами

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана и народ этой страны с 46-й годовщиной победы Исламской революции - события, которое является ярким символом независимости, суверенитета и национальной идентичности Ирана, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Приятно отметить, что на протяжении многих лет наши страны остаются друзьями и партнерами, а белорусско-иранские отношения характеризуются положительной динамикой развития во всех сферах", - говорится в поздравлении.

Глава государства упомянул о первой встрече с Масудом Пезешкианом, которая прошла в Казани в атмосфере полного взаимопонимания. "Обмен мнениями по вопросам двусторонней повестки дня подтвердил общую направленность на осуществление всех ранее достигнутых договоренностей, - подчеркнул Президент. - Рассчитываю на продолжение нашего диалога в Минске в рамках Вашего официального визита".