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Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхой
Лукашенко поздравил главу белорусских католиков с Пасхойnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfefe015-80e3-41ce-ab76-fa4153cc2684/conversions/7a3499df-a21a-401d-b6a4-be519cfbe948-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfefe015-80e3-41ce-ab76-fa4153cc2684/conversions/7a3499df-a21a-401d-b6a4-be519cfbe948-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfefe015-80e3-41ce-ab76-fa4153cc2684/conversions/7a3499df-a21a-401d-b6a4-be519cfbe948-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bfefe015-80e3-41ce-ab76-fa4153cc2684/conversions/7a3499df-a21a-401d-b6a4-be519cfbe948-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Архиепископа Иосифа Станевского, Митрополита Минско-Могилевского с Пасхой. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Возвышенная радость этого праздника приносит мир и согласие в душе, наполняет каждое мгновение счастьем. Светлое Воскресение Христово - время надежды, обновления и возрождения жизни, которое утверждает силу всепрощения и любви", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Католическая церковь Беларуси объединяет верующих вокруг настоящих христианских ценностей, призывает к взаимопомощи и сплоченности на пути к единству.
Глава государства пожелал Иосифу Станевскому доброго здоровья, духовной силы и успехов в его высоком служении.