Лукашенко поздравил Союзное государство с Днем единения народов Беларуси и России

Сегодня в Беларуси и России отмечают знаковую дату - День единения народов. 2 апреля 1996 года был подписан Договор о создании сообщества Беларуси и России, а уже через год президенты двух стран подписали Договор о союзе.

Благополучие людей - незыблемая основа белорусско-российского сотрудничества, отметил наш Президент, поздравляя народ Беларуси и России с праздником. Среди основополагающего - повышение уровня жизни народов и обеспечение социального равенства граждан обеих стран, подчеркнул Александр Лукашенко.

"Нас связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания. Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости", - говорится в поздравлении. Глава государства еще раз отметил, что Великая Победа, 80-летие которой мы будем отмечать совсем скоро, доказала неоспоримую истину: пока мы вместе, мы несокрушимы.

День единения ежегодно отмечают на государственном уровне в обеих странах. Связи россиян и белорусов близкие, родственные, наполненные осознанием единства, единства истории, мировоззрения, ценностей и целей. Это на деле подтверждают и национальные лидеры. Отношения президентов не только рабочие, но и личные, дружественные. Александр Лукашенко и Владимир Путин не раз публично отмечали, что союз прошел проверку и временем, и внешним давлением. Об этом говорили и во время недавнего официального визита белорусского лидера в Москву.

Мы создаем уникальное образование в виде Союзного государства, примеров которому не было в истории. Идем непроторенным путем. Это все непросто. Мы являемся суверенными независимыми государствами, но в то же время мы - родные люди, что будем продвигать и дальше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь